الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد شوبير يزور كواليس "سر إلهي"

جريدة الدستور

حرص الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على زيارة لوكيشن تصوير مسلسل سر إلهي الذي تخوض بطولته الفنانة روجينا، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

والتقط “شوبير” صورًا تذكارية مع صناع المسلسل أثناء تصويرهم أحد المشاهد وجمعت الصور كابتن شوبير بالفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية وصناع العمل.

ويغنى المطرب حمزة نمرة تتر مسلسل "سر إلهى" ويتعاون مع الموزع كريم عبد الوهاب الذى تعاقد أيضًا على تقديم الموسيقى التصويرية للمسلسل وموسيقى النهاية أيضًا، وكلمات التتر من تاليف محمود فاروق والألحان لـ حمزة نمرة، والمسلسل بطولة الفنانة روجينا، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوسترا تشويقيا لروجينا من العمل، معلقة عليها: "انتظروا النجمة روجينا ومسلسل سر إلهي في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة".تظهر روجينا خلال أحداث العمل بشخصية نصرة المتزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وتتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

"سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.

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