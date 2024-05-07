الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ليلة فى الحجز.. تطورات قضية عصام صاصا فى دهس شاب على الدائرى

عصام صاصا
عصام صاصا

5 ساعات قضاها مطرب المهرجانات عصام صاصا في سراي نيابة العمرانية، للتحقيق معه في دهس شاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية، نفى خلالها "صاصا" قصده قتل المجني عليه، مؤكدًا أنه حاول تفاديه بعدما ظهر أمامه فجأة على الطريق لكنه اصطدم به. 

صاصا في الحجز 

وانتهت تحقيقات النيابة بقرار من شقين الأول إخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة مالية 30 ألف جنيه، والثاني استمرار حجزه في قسم الشرطة لحين تنفيذ قرار عرضه على مصلحة الطب الشرعي. 

وشرح مصدر مطلع على التحقيقات القرار المزدوج من النيابة بإخلاء سبيل المتهم مع استمرار حجزه لحين عرضه على الطب الشرعي وإجراء تحليل المخدرات، حيث قال إن المتهم سيقوم بتسديد الكفالة ويقضي ليلته في الحجز لحين تنفيذ قرار إجراء تحليل المخدرات، ثم من حقه الانصراف إلى منزله والإفراج عنه سواء من القسم أو مصلحة الطب الشرعي في حال سداده الكفالة المقررة بـ30 ألف جنيه، وإن قرار حجزه عقب إخلاء سبيله كان لضمان نقله إلى الطب الشرعي وسحب عينة المخدرات. 

وعقب قرار النيابة، تم ترحيل المتهم من سراي النيابة لقسم شرطة العمرانية وإيداعه حجز القسم، حيث قضى ليلته به، وصباح اليوم الثلاثاء، تم اصطحابه وسط حراسة مقيدًا بالكلبشات إلى مصلحة الطب الشرعي بزينهم لسحب عينة من دمائه وإجراء تحليل يكشف عن تعاطيه المخدرات أو الكحوليات من عدمه. 

ملحقتش أفاديه 

وخلال التحقيقات استمعت النيابة العامة لأقوال مطرب المهرجانات عصام صاصا، والذي قرر أنه أثناء عودته على الطريق الدائري قبل مطلع محور المريوطية قادمًا من المعادي باتجاه منزله في حدائق الأهرام، فوجئ بشخص يعبر الطريق الدائري فجأة واصطدم به.

وأكد عصام صاصا، مطرب المهرجانات، أنه لم يكن يقصد الاصطدام بالشخص، خاصة وأن السيارة كانت على سرعة لا تتجاوز 80 كم/س، وأنه حاول إنقاذ الشخص وتفاديه إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وأن الشخص عبر الطريق الدائري من مكان غير مخصص للعبور مما نتج عنه اصطدامه به.

وقال عصام صاصا، خلال التحقيقات: أنا كنت ماشي على الطريق ولما خبطت الراجل وقفت وطلبت الشرطة والإسعاف، لكن هو كان خلاص بيموت والإسعاف خدته، وبعدها أنا روحت على القسم وأنا مهربتش من مكان الحادثة، وفضلت موجود لحد ما الشرطة جت.

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بـ"الكلبشات".. قوة أمنية تصطحب عصام صاصا إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

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بعد تحليل المخدرات.. إخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة مالية

عصام صاصا أعلى الدائري 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الملابسات الكاملة لاتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

وأفادت التحريات، بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، والعميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بأن المطرب أثناء سيره أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب الطريق، فاصطدم به بسيارته وأطاح به لعدة أمتار، وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.

وانتقلت قوة أمنية، برئاسة العقيد سامح بدوي، مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة، والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية، إلى مسرح البلاغ، وتم إلقاء القبض على عصام صاصا، وأخطر مستشفى الهرم القسم بوفاة الشاب متأثرًا بإصاباته وجروحه جراء التصادم، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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ليلة فى الحجز.. تطورات قضية عصام صاصا فى دهس شاب على الدائرى

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