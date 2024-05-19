«ممنوع على الفتيات في المنزل»| «هوت شورت فدوى مواهب» يثير موجة غضب.. ما القصة؟

أثارت فدوى مواهب جدلا كبيرًا على السوشيال ميديا بعدما تحدثت عن «الهوت شورت» وعدم ارتدائه للفتيات فى المنزل، وبناء عليه تعرضت للعديد من الانتقادات من رواد السوشيال ميديا حتى قام رواد السوشيال ميدي ينشر صور لها قبل خلع الحجاب وهى تعمل فى الاعلانات والفيديو كليب.

«بداية القصة»

ظهرت فدوى فى فيديو لها على السوشيال ميديا وهى تتحدث عن ارتدائ الهوت شورت فى المنزل، مؤكدة أنه يظهر عورة الفتيات، وحرمت ارتدائه حتى داخل المنزل حتى لو أمام أمهاتهم، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من سيئات الفتاة، وهو ما جعله تتعرض للأنتقادات على السوشيال ميديا ويقوم رواد السوشيال ميديا يتداول صورها القديمة.

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«من هى فدوى مواهب»؟

لمن لا يعرف فدوى مواهب هى سيدة من أم مصرية ووالدها السوري أبو المواهب مخرج حفلات، كانت تعمل فى الاعلانات والفيديو كليب لانها كانت مخرجة وقد أخرجت كليبات أغاني شبرا لـ ريكو، ومقدرش أنساك لـ محمد حماقي، وللمطرب حمادة هلال آخر حاجة.

«محتوى دينى مثير للجدل»

هذه لم تكن المرة الأولى لفدوى مواهب التى تثير فيها جدلا بدروسها للأطفال، حيث أظهرت مقاطع الفيديو كيفية حديثها مع الأطفال حيث قالت إن الشياطين تدخل البيوت عند غروب الشمس ونصحتهم بطرق غريبة لتجنبها قائلة: “الشياطين عند غروب الشمس بتجري في الشوارع وممكن تخش أي بيت”.

وتتضمن نصائح فدوى مواهب للأطفال لعدم دخول الشيطان إلى البيت هو إغلاق النزافذ والأبواب في هذا الوقت لعدم دخولهم، كما حذرت الأطفال من الجن الذي يظهر في الحمام وعليهم إغلاق باب دورة المياه حتى لا يخرج للبيت.

وآثارت هذه المقاطع انتقادات واسعة حيث انقسم معارض ومؤيد لفكرة ما تدرسه فدوى مواهب والتي كانت مخرجة سابقة وحاليًا معلمة فقة في إحدى المدارس الانترناشونال حيث قال البعض أن ما تدرسه يثر الهلع والخوف لدى الأطفال.