الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بـ"الكلبشات".. قوة أمنية تصطحب عصام صاصا إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

عصام صاصا
عصام صاصا

اصطحبت - منذ قليل - قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له عقب دهسه شاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية. 

وخرج "صاصا" وسط قوة أمنية بـ"الكلبشات" لاستقلال سيارة الشرطة والتوجه إلى مصلحة الطب الشرعي في زينهم بالسيدة زينب. 

وقررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، أمس الإثنين، إخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة 30 ألف جنيه مع عرضه على الطب الشرعي، لبيان ما إذا كان متعاطيًا للمواد المخدرة أو الكحوليات من عدمه، حيث تستكمل النيابة التحقيقات في الواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الملابسات الكاملة لاتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

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بعد تحليل المخدرات.. إخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة مالية

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تحليل مخدرات وكفالة.. قرارات جديدة للنيابة فى حادث عصام صاصا أعلى الدائرى

وأفادت التحريات، بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، والعميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بأن المطرب أثناء سيره أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب الطريق، فاصطدم به بسيارته وأطاح به لعدة أمتار، وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.

وانتقلت قوة أمنية، برئاسة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة، والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية، إلى مسرح البلاغ، وتم القبض على عصام صاصا، وأخطر مستشفى الهرم القسم بوفاة الشاب متأثرًا بإصاباته وجروحه جراء التصادم، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

عصام صاصا الطب الشرعي اجراء تحليل مخدرات قسم شرطة الطالبية مطرب المهرجانات عصام صاصا

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