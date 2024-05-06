تحليل مخدرات وكفالة.. قرارات جديدة للنيابة فى حادث عصام صاصا أعلى الدائرى

طالبت النيابة العامة بسرعة تفريغ كاميرات المرور على الطريق محل الواقعة لرصد سرعة السيارة وقت وقوع الحادث، لأن السرعة المقررة على هذا الطريق من 70 إلى 80 كيلو.

حادث المطرب عصام صاصا

وكلفت النيابة قسم شرطة الطالبية بعرض المتهم عصام صاصا صباح باكر على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات صباح باكر الثلاثاء، مع إخلاء سبيله فور سداد الكفالة المقررة بـ30 ألف جنيه.

دفن ضحية حادث عصام صاصا

كانت قد أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة تصريحًا بدفن جثة سائق دهسته سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا أعلى الطريق الدائري، عقب مناظرة الجثمان، وكلفت مفتش الصحة بإجراء الكشف الظاهرى وإعداد تقرير بالوفاة، ثم تسليمه لذويه.

بلاغ حادث عصام صاصا

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا بدهس شاب بسيارة يقودها مطرب المهرجانات عصام صاصا، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة شخص، وتم التحفظ على جثمانه تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

تحريات المباحث في حادث عصام صاصا

وكشفت تحريات ضباط البحث الجنائب بالجيزة، في حادث عصام صاصا بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، والعميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، عن أنه أثناء سير المطرب الشعبي عصام صاصا بسيارته أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب الطريق وصدمه بسيارته وأطاح به لعدة أمتار.

عصام صاصا يرفض ترك مكان الحادث

كما تبين تواجد المطرب عصام صاصا في مكان الحادث حيث توقف بجوار جثة الضحية حتى وصلت قوات الشرطة، ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.

القبض على عصام صاصا

عقب انتهاء المعاينات والتحريات قام ضباط مباحث الجيزة بضبط عصام صاصا، ثم ورد إخطار بعد ذلك من مستشفى الهرم القسم بوفاة الشاب متأثرًا بإصاباته وجروحه جراء التصادم.

ترحيل عصام صاصا

وقامت قوة من مباحث قسم شرطة الطالبية بأمن الجيزة بترحيل مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى سراي نيابة العمرانية للتحقيق معه في الحادث بتهمة القتل الخطأ.