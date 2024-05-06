النيابة تصرّح بدفن جثة ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائرى

صرّحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة سائق دهسته سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا أعلى الطريق الدائري، عقب مناظرة الجثمان، وكلفت مفتش الصحة بإجراء الكشف الظاهرى وإعداد تقرير بالوفاة، ثم تسليمه لذويه.

وتواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع مطرب المهرجانات عصام صاصا في اتهامه بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

وقررت النيابة عرض المتهم عصام صاصا على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، ومدى تيقظه وقت الحادث.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة لاتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

وأفادت التحريات، بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، والعميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بأن المطرب أثناء سيره أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب الطريق وصدمه بسيارته وأطاح به لعدة أمتار، وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة، ونقلت سيارة الأسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.

وانتقلت قوة أمنية، برئاسة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة، والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية، إلى مسرح البلاغ، وتم إلقاء القبض على عصام صاصا، وأخطر مستشفى الهرم القسم بوفاة الشاب متأثرا بإصاباته وجروحه جراء التصادم، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتولت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية ترحيل مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى سراي نيابة العمرانية للتحقيق معه في الحادث بتهمة القتل الخطأ.

وعن نفي مدير أعمال عصام صاصا للحادث، أكد مصدر أمني أن التصريحات مجرد محاولة لتجميل الحقيقة وتدارك الأمر.