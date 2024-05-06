الإثنين 06 مايو 2024
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حوادث

أول صور لسيارة عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

سيارة عصام صاصا
سيارة عصام صاصا

حصل "الدستور" على صور لسيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا، التي تم التحفظ عليها من قبل الأجهزة الأمنية، بعد الحادث الذي وقع على الطريق الدائري بنطاق منطقة الطالبية، اليوم الإثنين، وأسفر عن مصرع شاب.

وأظهرت الصور تهشم مقدمة "كبوت" السيارة تمامًا؛ نتجية الاصطدام بجسد المجني عليه ثم الارتطام بالحاجز الخرساني في وسط الطريق. 

عرض صاصا على الطب الشرعي

وقررت النيابة عرض "صاصا" على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات؛ لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، ومدى تيقظه وقت الحادث. 

وألقت قوة أمنية برئاسة العقيد سامح بدوي، مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة، والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية، القبض على عصام صاصا واقتياده قسم الطالبية؛ للتحقيق معه في اتهامه بدهس شاب بسيارته على الطريق الدائري.

وحجزت قوات الشرطة السيارة التي كان يستقلها مطرب المهرجانات عصام صاصا أثناء الحادث قسم شرطة الطالبية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن تفاصيل واقعة دهس سيارة شابا على الطريق الدائري في نطاق منطقة الطالبية، المتهم فيها مطرب المهرجانات عصام صاصا.

وأشارت التحريات التي جرت تحت قيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، والعميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أنه أثناء سير "صاصا" بسيارته على الطريق الدائري قبل نزلة المريوطية؛ فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به، وأطاح به لعدة أمتار.

ولفتت إلى أن عصام صاصا توقف بسيارته حتى وصلت قوة من الشرطة، وسيارة الإسعاف التي نقلت الشاب إلى المستشفى؛ إلّا أنه فارق الحياة، وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.

سيارة عصام صاصا

سيارة عصام صاصا
سيارة عصام صاصا
سيارة عصام صاصا
سيارة عصام صاصا
عصام صاصا سيارة عصام صاصا الدائري دهس شاب مصلحة الطب الشرعي

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