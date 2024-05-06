قرار جديد من النيابة فى جريمة دهس عصام صاصا لشاب أعلى الدائرى

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، الإثنين، استمرار التحفّظ على مطرب المهرجانات عصام صاصا، وحجزه 24 ساعة على ذمة التحريات، مع عرضه باكرًا على الطب الشرعي، لبيان ما إذا كان متعاطيا للمواد المخدرة أو الكحوليات من عدمه، حيث تستكمل النيابة التحقيقات في الواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الملابسات الكاملة لاتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

وأفادت التحريات، بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، والعميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بأن المطرب أثناء سيره أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب الطريق، فاصطدم به بسيارته وأطاح به لعدة أمتار، وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.

وانتقلت قوة أمنية، برئاسة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة، والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية، إلى مسرح البلاغ، وتم إلقاء القبض على عصام صاصا، وأخطر مستشفى الهرم القسم بوفاة الشاب متأثرًا بإصاباته وجروحه جراء التصادم، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتولت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية ترحيل مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى سراي نيابة العمرانية، للتحقيق معه في الحادث بتهمة القتل الخطأ. وعن نفي مدير أعمال عصام صاصا للحادث، قال مصدر أمني إن ما قاله مجرد تجميل للحقيقة وإنه باعتباره مدير أعمال يحاول تدارك الأمر.