الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
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حوادث

عصام صاصا يدهس شابًا بسيارته على الطريق الدائرى.. هل هرب من موقع الحادث؟

عصام صاصا
عصام صاصا

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن تفاصيل واقعة دهس سيارة لشاب على الطريق الدائري في نطاق منطقة الطالبية، المتهم فيها مطرب المهرجانات عصام صاصا.

وأشارت التحريات، التي جرت تحت قيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، والعميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أنه أثناء سير "صاصا" بسيارته على الطريق الدائري قبل نزلة المريوطية؛ فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به، وأطاح به لعدة أمتار.

ولفتت إلى أن عصام صاصا توقف بسيارته حتى وصلت قوة من الشرطة، وسيارة الإسعاف التي نقلت الشاب إلى المستشفى؛ إلّا أنه فارق الحياة، وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر. 

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بسبب "هبوسك".. التحقيق مع مطرب المهرجانات عصام صاصا

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القبض على عصام صاصا

وألقت قوة أمنية برئاسة العقيد سامح بدوي، مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة، والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية، القبض على عصام صاصا والتحفظ على سيارته واقتياده إلى قسم شرطة الطالبية، وحجز السيارة بالقسم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

مطرب المهرجانات عصام صاصا عصام صاصا الطالبية الطريق الدائري دهس شاب

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