"قطعت جثتها وافتكرت الكلاب هتاكلها".. اعترافات صادمة لقاتلة الحاجة عائشة بالفيوم|صور

"كنا متعودين نقعد كتير مع بعض تيجي تزورني واروح ازورها أصل هي عايشة لوحدها بعد وفاة جوزها وعيالها اتجوزوا، شوفتها لابسة حلق ودبلة وخاتم دهب لمعوا في عيني وقررت اسرقها بعد ما اقتلها وبعد ما قتلتها قطعت جثتها عشان محدش يكشفني".. اعترافات صادمة أدلت بها ربة منزل متهمة بقتل صديقتها العجوز “الحاجة عائشة” وتقطيع جثتها لأشلاء وإلقاءها في الزراعات بمحافظة الفيوم.

اختفاء الحاجة عائشة

وشهد نجع كفر عبود مأساة راحت ضحيتها "الحاجة عائشة" التي يشهد لها الجميع بحسن الخلق وطيبة القلب ويعتبرها أبناء النجع جميعا أمهم لمعاملتها الكريمة لهم حيث كانت تقيم بمفردها بعد وفاة زوجها ويتردد عليها أبنائها وأحفادها للاطمئنان عليها.. منذ عدة أيام اختفت الحاجة عائشة تماما ما لفت أنظار جيرانها، حيث اعتادت يوميا الخروج للجلوس رفقة السيدات أمام المنزل لتسلية وقتها إلا أنها لم تظهر طوال اليوم فاتصل أحد الجيران بأبنائها الذين حضروا مسرعين بعدما انتابهم القلق على والدتهم لكن المفاجأة بعدم العثور عليها في المنزل.

بدأت رحلة البحث عن الحاجة عائشة في أنحاء القرية ولدى جميع الأقارب ثم انتشرت صورها مرفقة بأرقام هواتف على كافة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بأفراد أسرتها وصفحات القرية ومع فشل العثور عليها كان الحل الأخير مركز شرطة أبشواي، حيث تم الإبلاغ عن تغيبها، 3 أيام مرت على غياب العجوز حتى تلقى مركز الشرطة بلاغا من مزارع بالعثور على أشلاء آدمية في أرضه.

أشلاء سيدة وسط الزراعات

الحس الأمني كان يشير إلى أن تلك الأشلاء تخص السيدة المتغيبة لعدم وجود سبب واضح لتركها المنزل بإرادتها فتم استدعاء أسرتها الذين صدمتهم المفاجأة بأن تلك الأشلاء تخص الحاجة عائشة بعدما تعرفوا عليها من ملامح وجهها وملابسها وأكدوا اختفاء مصوغات ذهبية اعتادت ارتدائها.

فريق بحث رفيع مستوى من مباحث الفيوم بدأ في جمع الخيوط لحل لغز الجريمة والبحث عن كل من كانت الحاجة عائشة على علاقة به وكل من اعتاد التردد عليها في الفترة الأخيرة، حيث أشارت أصابع الاتهام إلى سيدة من جيرانها وأفاد عدد من شهود العيان أنها صديقتها اعتادتا الجلوس والدردشة سويا خاصة أن كاميرا مراقبة التقطت سيرها في اتجاه منزل المجني عليها ثم خروجها منه تحمل "جوال" ثم تعود لمنزلها.

ألقت قوات الأمن القبض على السيدة وبمواجهتها بالأدلة ضدها فجرت مفاجأة بأنها هي من تخلصت من صديقتها العجوز لسرقة مصوغاتها الذهبية وقالت إنها توجهت لأداء صلاة الفجر في المسجد القريب من منزل المجني عليها حتى يشاهدها المصلين وتكون حجة لها في حال القبض عليها، ثم توجهت لمنزل صديقتها التي فتحت لها الباب ورحبت بها وأدخلتها وما إن جلست برفقتها أخرجت سكين من ملابسها ونحرت به عنقها في غفلة منها وانهالت على جسدها بالطعنات ثم استولت على قطع ذهبية كانت تتحلى بها.

الكلاب هتاكلها

استطردت المتهمة قائلة إنها فكرت في طريقة للتخلص من الجثة وعدم لفت الانتباه إليها خاصة أنها تتردد عليها في المنزل فقطعت الجثة بسكين كبير ووضعتها في جوال وحملته بعدما تأكدت من خلو الشارع من المارة، حيث أن الوقت كان ما زال مبكرا وألقته في قطعة أرض زراعية بعيدة عن المنزل معتقدة أن الكلاب الضالة ستلتهم جسد العجوز وبذلك ستُخفي جريمتها وعادت لمنزلها بشكل طبيعي لكنها أصيبت بصدمة عندما شاهدت قوات الشرطة أمام منزلها للقبض عليها.

وشيع أهالي نجع كفر عبود جنازة الحاجة عائشة وسط حالة من الحزن والصدمة لتلك الجريمة البشعة التي لحقت بها وقررت النيابة العامة حبس الصديقة المتهمة 4 ايام على ذمة التحقيقات.

elaosboa91653

440780440_752746687008089_8757445077304234898_n

438792807_819342996893755_7816208985567157271_n

438830216_819343010227087_4586110285477405854_n