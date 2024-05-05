حكايات زنانيري.. حصلت طليقته على تمكين فحطم الشقة بالكامل.. والسيدة: "رمى ولاده في الشارع"

تعرضت ربة منزل لواقعة مؤسفة بعد حصولها على قرار صادر من محكمة زنانيري للأسرة بتمكينها من شقة الزوجية حيث توجهت رفقة قوة أمنية لتنفيذ القرار ففوجئوا بتحطيم الشقة بالكامل لدرجة خلع السيراميك وكافة عدادات المرافق.

كانت البداية بتلقي الدكتورة نهى الجندي المحامية المختصة بشئون الأسرة طلبا من المجلس القومي للمرأة بتولي الدفاع عن سيدة حصلت على الطلاق من زوجها وأخرجها من شقتها بأبنائهما الثلاثة بعد 13 عاما من الزواج خاصة أنها لا تملك عمل أو مأوى.

تم تقديم طلب لمحكمة الأسرة بتمكين السيدة من شقة الزوجية باعتبارها حاضنة كما تم إقامة عدة دعاوى نفقة ضد الزوج بعد إثبات دخله الضخم حيث يمتلك محل قطع غيار سيارات ودراجات في القاهرة، وأصدرت المحكمة قرارها بتمكين السيدة من الشقة وتوجهت قوة من قسم الشرطة لتنفيذ القرار إلا أنهم فوجئوا بقيام الزوج بتحطيم الشقة بالكامل حيث كسر السيراميك وفصل عدادات الكهرباء والغاز والمياه إضافة إلى خلع النوافذ حتى لا تستطيع طليقته وأبنائه الإقامة في الشقة على حالتها تلك.

أثبتت قوة الشرطة التلفيات بالشقة وبعد دخول الزوجة في حالة انهيار تولى بعض أهالي المنطقة تدبير مكان لإقامتها مع أبنائها حتى يتولى الزوج بموجب دعوى أخرى تسمى "إعادة هيكلة" إصلاح كافة التلفيات التي أحدثها وإلا يتعرض للحبس.