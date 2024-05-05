الأحد 05 مايو 2024
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حوادث

تعزيزات وخدمات بمحيط الكنائس.. تعرف على حالة المرور فى عيد القيامة المجيد

اللواء أحمد هشام
اللواء أحمد هشام الخبير المروري

تشهد الشوارع والميادين الكبرى بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، حالة من السيولة المرورية نظرًا للإجازة الرسمية للعاملين بأجهزة الدولة بكل قطاعاتها الحكومية والخدمية والقطاعين العام والخاص والمدارس والجامعات، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وشرح اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، حالة الطرق والمحاور الهامة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وقال إنها تشهد هدوءًا تامًا على كل المحاور والميادين والطرق الرئيسية في ظل انتشار خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات على مدار اليوم الكامل، بالإضافة إلى التنسيق التام والمستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبري، وذلك لمتابعة الحالة المرورية ذهابًا وإيابًا خلال ذهاب المواطنين إلى المحافظات الأخرى موطنهم الأصلي لقضاء إجازة عيد القيامة. 

وجرى تعزيز الطرق السريعة بمجموعات الدراجات البخارية وسيارات الإغاثة الفورية والدفع الرباعي والرادارات، للتأكد من التزام قائدي السيارات بتعليمات وقواعد وآداب المرور.

وأضاف أنه تم تعزيز محيط الكنائس الكبرى بخدمات مرورية مكثفة، سواء الطرق المؤدية إليها أو حول الأسوار بوضع حرم أمني لمنع الانتظار نهائيًا سواء صف أول أو ثان بجوارها، وإرشاد قائدي السيارات إلى ساحات الانتظار البديلة، وأبرزها كنيسة العاصمة الإدارية، وكنيسة العذراء بشارع الدكتور محمد يوسف بمدينة نصر، والكنيسة الكاتدرائية بالعباسية، والكنيسة المارونية بالجيزة.

وقال الخبير المروري إنه من المتوقع ظهور بعض الكثافات المتحركة بعد الظهيرة بأماكن المتنزهات خاصة المطلة على المسطحات المائية، نظرًا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة والشبورة الترابية، لذلك تنتشر الخدمات والمتابعة الأمنية على مدار اليوم خاصة أمام المتنزهات والمنشآت ودور العبادة المسيحية لحين انتهاء احتفالات الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد. 

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