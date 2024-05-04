اليوم.. محاكمة عاملين بتهمة قتل شخص في الجيزة

تواصل محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، جلسات محاكمة عاملين، لاتهامهما بقتل شخص بسبب مشادة كلامية بينهما.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين المستشار دكتور محمد حلمي حسان، والمستشار دكتور إيهاب طلعت يوسف، أمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمان "م. م"، شيال، و"س. م"، قتلا عمدا المجني عليه "أ. م"، مع سبق الإصرار وذلك إثر خلافات سابقة بينهما، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه.

كشف أمر الإحالة، أن مشادة كلامية بينهما وبين المجني عليه تطورت إلى مشاجرة، فباغتاه ضربًا باستخدام سلاح أبيض استقرت بفخذه الأيمن ومختلف أنحاء جسده قاصدين قتله محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.