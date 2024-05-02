الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"عايز يتجوزها بالعافية".. اعترافات المتهم بطعن شاب اعترض طريق شقيقته بالهرم

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل شاب على يد آخر سدد له عدة طعنات أودت بحياته في الهرم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اعتدى على شاب بسلاح أبيض بسبب تعرضه لشقيقته، بعد أن رفضت الارتباط به.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمجني عليه، لسماع أقوله في الواقعة، وطلبت التقرير الصحي لحالته.

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وقال المتهم خلال اعترافاته أمام جهات التحقيق، إن المجني عليه اعتاد مضايقة شقيقته بعد أن رفضت الارتباط به.

وأضاف أن أسرته رفضت زواج المجني عليه من ابنتهم عدة مرات، استجابة لرغبتها، إلا أنه واصل التعرض لها فحدثت مشاجرة بينه والمجني عليه، فسدد طعنة له. 

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد  بورود إشارة من المستشفي بتعرض شاب لجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة مع آخر.

بإجراء التحريات تبين أن المتهم طعن المجني عليه، بسبب مضايقة الأخير لشقيقة المتهم، لرفضها الارتباط به، جرى اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.

الهرم اعترافات طالب طعن شاب النيابة العامة

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