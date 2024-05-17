"علقة موت".. قرار من النيابة حول تحرش سائق بسيدة فى الجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب اتهام سيدة له بالتحرش بها في أثناء توصيلها بمنطقة المنيب.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة بعد إنكار المتهم الاتهام المنسوب إليه.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق توك توك متهم بالتحرش بسيدة داخل مركبته أثناء توصيلها بمنطقة المنيب.

تلقى المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ضبط سائق توك توك لتحرشه بسيدة بمنطقة المنيب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء توصيل سائق توك توك سيدة لمنطقة المنيب تحرش بها فاستغاثت السيدة بالأهالي وأمسكوا به والتعدي عليه بالضرب المبرح، وتمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.