فتيات يقاطعن "أوبر" بعد حوادث التحرش: "لا تستعملوه"

خلال الفترة الأخيرة ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ضد شركة أوبر، بسبب حوادث متفرقة وقعت لفتيات خلال استخدامهن لتطبيقات النقل الذكي التي انتشرت في مصر خلال السنوات الأخيرة، كوسيلة نقل أكثر راحة والمفترض أنها أكثر أمانًا.

إلا أن الحوادث الأخيرة التي حدثت وتكررها بشكل رتيب، جعل كثيرات يعدن النظر في استخدام مثل تلك التطبيقات خوفًا من التعرض لمثل تلك الحوادث، التي تباينت بين التحرش أو محاولات الخطف والاغتصاب وغيرها.

محاولة اغتصاب

كان آخر تلك الوقائع ما حدث مع فتاة تقطن في منطقة التجمع والتي تعرضت للتهديد بسلاح أبيض ومحاولة الاعتداء عليها بمدينة نصر، من قبل سائق أوبر، حيث كانت تستقل سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدى عليها وبحوزته سلاح أبيض "كاتر" ما أسفر عن إصابتها وتمكنت من الفرار.

وقالت الفتاة في التحقيقات: «سائق أوبر أخذني على منطقة في الصحراء وبعدين وقف العربية، وقال أنا عطشان جدًا بس المياه في شنطة العربية فسمحت له بشرب الماء ليفاجئني بغلق السيارة علينا، وفرد كرسي القيادة على الكنبة من أجل اغتصابي والتهديد بآلة حادة».

وفيما لا تزال القضية تشغل المجتمع المصري، ظهرت قضية جديدة ضحيتها فتاة تحرش بها سائق تطبيق "كريم"، ومارس فعلًا فاضحًا أثناء توصيلها، بشارع التسعين في منطقة التجمع الأول، عندما لاحظت الفتاة تلك الأفعال استغاثت بالمارة، فأوقف السيارة ونزلها وهرب.

تلك الحوادث دفعت فتيات للانتفاض على مواقع التواصل الاجتماعي ضد شركة أوبر، بين التغريد بهاشتاجات مضادة لتطبيقات النقل الذكي على رأسها شركتا أوبر وكريم، وبين النداء بعدم استخدامها مرة أخرى.

أمنية: «هقاطع تطبيقات النقل الذكي»

أمنية خالد، 27 عامًا، تقطن في منطقة الشيخ زايد، إحدى الفتيات اللاتي قررن عدم ارتياد أي وسائل نقل تتبع تطبيقات النقل الذكي من اليوم، وذلك بسبب انتشار حوادث التحرش ومحاولات الخطف والاغتصاب خلال الفترة الأخيرة والتي أصابتها بالخوف الشديد.

تقول: «كل تطبيقات النقل الذكي فيها تحرش لو مكنش لفظي بيكون اعتداء زي ما حصل، وعقاب الشركات اللي مفيهاش أمان دي أن إحنا نقاطعها عشان يختاروا كويس السواقين اللي هيشتغلوا عندهم ويكون عندهم أخلاق».

تضيف: «تعرضت صديقتي في وقت سابق للتحرش مع سائق أوبر، ولما راحت القسم محدش ساعدها لأن للأسف العربيات مفيهاش كاميرات ومفيش حاجة تقدر تثبتها ودي للأسف الحاجة اللي بيطلعوا بيها من القسم».

موقف أمينة تبنته العديد من الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، ودشنت هاشتاجات متعددة من أجل مقاطعة شركة أوبر وغيرها من تطبيقات النقل الذكي، منها: «لا تستعملوا أوبر، ألغوا أوبر من حياتكم».

جوجل ترند

وباستخدام أداة جوجل ترند تبين أن واقعة محاولة اغتصاب فتاة التجمع كانت محل اهتمام في مصر خلال الساعات الماضية، إذ كان معدل البحث عليها على محرك جوجل 65 عملية بحث في الدقيقة خلال الساعة الواحدة صباحًا، ووصلت إلى 100 عملية بحث في الدقيقة خلال الساعة العاشرة صباح اليوم.

جوجل ترند

وعلى صعيد المحافظات كانت القاهرة هي الأعلى بحثًا خلف هاشتاج فتاة التجمع ربما لأن الواقعة حدثت في إحدى مدن القاهرة بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، تليها الجيزة 96 عملية بحث، ثم القليوبية 75 عملية بحث في الدقيقة، الإسكندرية 73 عملية بحث في الدقيقة.

جوجل ترند

Social Search

وبحسب أداة Social Search المتخصصة في تحليل بيانات مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هاشتاج «لا تستعملوا أوبر» تم التغريد عليه 392 ألف تغريدة من قبل 181 ألف مستخدم لموقع إكس «تويتر» سابقًا.

Social Search

tweet binder

وتوضح أداة tweet binder، المتخصصة في تحليل محتوى موقع إكس أن هناك 200 ألف تغريدة على هاشتاج «الغوا أوبر من حياتكم» خلال الساعات الماضية تطالب بمقاطعة تطبيقات النقل الذكي على إثر وقائع التحرش ومحاولات الخطف التي حدثت.