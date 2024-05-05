الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ماكينة "دريس القمح" تنهى حياة فتاة فى العياط

صورة آرشيفية جثة
صورة آرشيفية جثة

لقيت فتاة مصرعها متأثرة بإصابات لحقت بها، خلال عملها في حصاد القمح، حيث سحبتها ماكينة "دريس القمح"، ما أدى لوفاتها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بمصرع فتاة في قرية بالعياط، بإجراء التحريات تبين أن الفتاة أثناء عملها في حصاد القمح، سحبتها ماكينة "دريس القمح"، ما تسبب في مصرعها، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

فتاة ماكينة دريس القمح النيابة المختصة غرفة النجدة مديرية أمن الجيزة قرية بالعياط

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