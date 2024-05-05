ماكينة "دريس القمح" تنهى حياة فتاة فى العياط

لقيت فتاة مصرعها متأثرة بإصابات لحقت بها، خلال عملها في حصاد القمح، حيث سحبتها ماكينة "دريس القمح"، ما أدى لوفاتها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بمصرع فتاة في قرية بالعياط، بإجراء التحريات تبين أن الفتاة أثناء عملها في حصاد القمح، سحبتها ماكينة "دريس القمح"، ما تسبب في مصرعها، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.