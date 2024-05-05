مصرع مواطن صدمته سيارة فى الشرقية

لقي مواطن مصرعه، بسبب وقوع حادث، حيث صدمته سيارة بناحية عزبة رزق بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول مواطن مقيم بمركز ديرب نجم، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر وقوع حادث صدمته سيارة بناحية عزبة رزق بمركز ديرب نجم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية وقوعه.