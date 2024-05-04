السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع شاب سقط بماكينة لدرس وحصاد القمح بالدقهلية

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه بماكينة لدرس وحصاد القمح بإحدى الأراضي المنزرعة بالمحصول بعزبة البراغيث التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى شربين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

 

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد ع، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين المركزي، بوصول "ضياء وحيد أحمد"، 19 عاما، فلاح ومقيم عزبة البراغيث التابعة لقرية أبو جلال دائرة المركز، جثة هامدة "ادعاء حادث عارض.

 

انتقل ضباط وحدة مباحث مرز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال مرافقيه أكدوا سقوطه بداخل ماكينة دراس  الغلة خلال جمع محصول القمح من الأرض الزراعية خاصتهم، وأصيب بتهتك فى جسده ولقى مصرعه على الفور ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.

 

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

 

مصرع شاب شربين عزبة البراغيث الدقهلية النيابة العامة

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