السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: إزالة 309 حالات تعد على أراضي زراعية بالمحافظة

ازاله التعديات
ازاله التعديات

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، من خلال التنسيق والتعاون مع اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، انطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية والتي بدأت من 20 أبريل الجاري وتستمر حتى 9  مايو المقبل.
 

تفاصيل الحمله 

وصرح  "المحافظ " بأن ما تم تنفيذه اليوم  ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 تنفيذ عدد  10  قرارات إزالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة، منهم عدد 4  حالات تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 70  متر مربع ولاية النيل  بمركز ميت غمر، بالإضافة إلى عدد (6) حالات تعد على الأرض الزراعية الخاصة بمساحة 970 متر مربع بمركز المنزلة.
 

وأوضح " مختار " بأن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 22 عدد  (309) قرارات إزالة تعدي على أملاك الدولة والأرض الزراعية الخاصة، منهم  عدد (235) قرار إزالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة  بمساحة (9135) متر مربع وعدد (27) قرار إزالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 1 فدان و13 قيراط 19 سهم، وعدد (74) تعدي علي الارض الزراعية الخاصة بمساحة 26986مربع.
 

ووجه بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المستردة خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرا إلى أنه لا تهاون مطلقا مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.
 

وأشار "مختار" إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.
 

جاءت تصريحات المحافظ بناء على التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة والذي أوضح أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء المشار إليها.
 

 

 

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية اللواء مروان حبيب وزير الداخلية

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