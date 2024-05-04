تفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لتنفيذ برنامج التوعية الشامل بأنشطة إدارات المخلفات بنطاق المحافظة، تحت عنوان “الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة”، والذي يستهدف إيضاح دور أجهزه الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبة، كما يستهدف البرنامج حث منظمات المجتمع المدني على بحث سبل دمج القطاع الغير رسمي وإشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة.



ووضح "مختار" أن خطة البرنامج يتم تنفيذها لمدة ثلاثة أشهر ونصف بمراكز ومدن وأحياء المنصورة وبلقاس ونبروه ودكرنس والمطرية وأجا والسنبلاوين كمرحلة أولى، كما سيتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لتنفيذه بالمدارس ومع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذه بمراكز الشباب والرياضة.

مفهوم إدارة المخلفات الصلبة

وفي هذا السياق، أوضح محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، أنه تم تنفيذ ندوة التوعية برئاسة مركز ومدينة نبروه والتي استهدفت أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني، وضمن أنشطتها الجمع والنقل والحفاظ على البيئة وأيضا العاملين بمنظومة المخلفات الصلبة بمركز ومدينة نبروه والوحدات المحلية التابعة، حيث تضمنت الندوة تواصل العرض لمفهوم إدارة المخلفات الصلبة وأيضا مفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وإيضاح دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري وقيام الدولة بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير، وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات وإنشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين وكذلك جهود المحافظة من نقل كافة المقالب التاريخية وإنشاء جهاز نظافة تجميل المنصورة، وإنشاء الإدارة المتكاملة للمخلفات ووحدة تدريب لبناء قدرات العاملين وشراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة.



شارك في أعمال الندوة ألد كتوره مي سمير، مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات بوحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وإبراهيم عز الدين، مسئول الشكاوى بإدارة التواصل المجتمعي وبناء القدرات بوحدة الإدارة المتكاملة.