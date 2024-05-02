محافظ الدقهلية يشهد فعاليات المؤتمر الدولى الثالث لـ"العلاج الطبيعى" بجامعة الدلتا

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية العلاج الطبيعي جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، تحت عنوان "تقنيات العلاج الطبيعي المبتكرة لتعزيز الرعاية الصحية".



جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتور محمد ربيع نصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور يحيي المشد، رئيس الجامعة، وأسامة ربيع ومحمد محمد ربيع، نواب رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة هالة قاسم، عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة الدلتا، والدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، والدكتور السعيد عبدالهادي، رئيس جامعة حورس، والدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجيه، والدكتور نادر الخولي، وكيل كلية العلاج الطبيعي وعدد من عمداء كليات العلاج الطبيعي، وممثلي النقابة العامة للعلاج الطبيعي، وعدد من الوفود من مختلف الدول العربية والأجنبية.



مختار: السيسي يولي البحث العلمي أهمية كبيرة

وأشار المحافظ، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي البحث العلمي أهمية كبيرة باعتباره الأداة الرئيسية لتقدم الدول ونمو اقتصادها، من خلال دعم شباب الباحثين في كل المجالات لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.

وأكد "مختار" أن الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي هو سر نهضة الدول وتقدم الشعوب، وهو أفضل استثمار في العنصر البشري، لأن التعليم والبحث العلمي هما مفتاح التقدم والرقي، وهما العنصر الأساسي في دعم اقتصاد الدول، فالدول المتقدمة اقتصاديا تجدها متقدمة علميًا ولديها اهتمام كبير بالبحث العلمي.



وقال المحافظ، إن جامعة الدلتا استطاعت أن تضع نفسها في مصاف الجامعات المتقدمة والرائدة بفضل تطبيقها أفضل طرق التعليم والتكنولوجيا الحديثة واعتمادها في البحث العلمي على تطبيق واستخدام التقنيات التكنولوجية.



كما أشار إلى أن كلية العلاج الطبيعي بجامعة الدلتا أصبحت من أميز كليات العلاج الطبيعي في مصر، بفضل تطبيقها أفضل التقنيات التكنولوجية الحديثة، حيث استخدمت تقنيات حديثة في مجال العلاج الطبيعي لا توجد في أي جامعة مصرية غيرها وهذه طفرة حقيقية في مجال البحث العلمي في جامعة الدلتا.



وثمن المحافظ، دور رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا على إقامة العديد من المؤتمرات العلمية الدولية التي تهدف إلى دعم وتطوير البحث العلمي في مصر، من أجل النهوض بالدولة المصرية وعودتها إلى مكانتها العلمية الصحيحة في طليعة الدول الكبري.



من جانبه، أكد رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، ضرورة الربط بين البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل والمجتمع لدعم الاقتصاد المصري، والاستفادة من شباب الباحثين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه وتشجيع الشباب على البحث العلمي الذي تتطلبه سوق العمل حتى لا يكون لدينا باحث بلا عمل.



كما أكد رئيس مجلس الأمناء، ضرورة تطبيق مبادرة الرئيس السيسي بربط البحث العلمي بالواقع واستخدام التكنولوجيا الحديثة للنهوض بالدولة المصرية، وذلك من خلال تنفيذ توجيهاته بإنشاء العديد من الجامعات التكنولوجية الحديثة في مصر من أجل تلبية احتياجات سوق العمل في هذا المجال الهام جدًا، والذي أصبح هو أهم المجالات في العصر الحديث، لأنه لا يوجد قطاع إلا وأصبح يعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر