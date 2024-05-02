بعد مشادة كلامية.. المؤبد لعامل تخلص من زوجته فى الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة بالدقهلية، الدائرة التاسعة بالسجن المؤبد لعامل مقيم عزبة عراقي مركز أجا؛ لإدانته بالتخلص من زوجته بعد مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة لرفضها منحه قيمة علبة سجائر لشرائها.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين عبدالكريم قنديل، رئيس الدائرة، وعضوية كل من: المستشار محمد البهنساوى والمستشار عمرو شاهين، والمستشار ياسر عبد القادر.

تعود تفاصيل الواقعة الى تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من أهالى عزبة عراقى التابعة للمركز بقيام زوج بقتل زوجته.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل فاطمة سمير حمزه 20 عاما على يد زوجها "محمد. ع. أ. ا"، 29 عاما وذلك نتيجة خلاف بينهما حيث رفضت إعطاءه ثمن علبة سجائر مما أدى إلى قيامه بالتعدى عليها وقتلها.