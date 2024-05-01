محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون لمكافحة الفساد الإداري

استقبل د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارته للمحافظة والوفد المرافق له.

ضم الوفد عبد الناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وعبد الحليم محمود، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار أيمن فؤاد الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار حسن شبار رئيس نادي النيابة الإدارية بالمنصورة والمستشار الدكتور أحمد صقر أمين صندوق نادي النيابة الإدارية بالمنصورةو المستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار محمد صلاح مهنا مدير إدارة المراسم والعلاقات بهيئة النيابة الإدارية والمستشار هيثم علي عضو مركز الإعلام والرصد برئاسة هيئة النيابة الإدارية.

ووقع عباس ومختار بروتوكول للتعاون بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية لتوفير الفرص التدريبية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة بالدقهلية في جميع جوانب الوظيفة العامة ومكافحة الفساد الإداري من خلال مركز التدريب القضائي.

مختار: النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المنوط بها مكافحة الفساد الإداري

وقال مختار إن النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المنوط بها مكافحة الفساد الإداري حفاظًا على المال العام وجميع مقدرات الدولة تحقيقا للصالح العام، وأضاف "مختار" أن محافظة الدقهلية تحرص من خلال هذا البروتوكول على تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعاملين بالجهات الحكومية من الامكانيات العلمية والتدريبية لمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية موضحًا أن برامج التدريب المقرر تنفيذها تستهدف صقل الخبرات وتعزيز الإمكانيات العلمية والعملية للعاملين بالوظيفة العامة من خلال المحاضرين الأكفاء من المستشارين أعضاء النيابة الادارية ومن خارجها من الأساتذة المتخصصين.

من جانبه، قال رئيس هيئة النيابة الإدارية إن مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية يقوم بتنفيذ البرامج التدريبية وفقًا لمقترحات الجهات الإدارية ومتطلباتها لرفع كفاءة العاملين في جميع المسائل ذات الصلة بالوظيفة العامة وفق خطة زمنية لأنشطة المركز، مضيفًا انه وفقا للبروتوكول فقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة من هيئة النيابة الإدارية ومحافظة الدقهلية تنعقد بصورة دورية لمتابعة التنفيذ وإقرار البرامج التدريبية المقررة والعمل على تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ البروتوكول والتعامل الفوري مع أي مستجدات طارئة تحقيقًا للصالح العام.

حضر توقيع البروتوكول من ديوان عام محافظة الدقهلية السادة،الاستاذ ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية وفكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية ونهى فهمي مدير عام العلاقات والمراسم وامل محمد السعيد مدير عام الموارد البشرية والحسيني البغدادي مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة والمهندس ماهر أبو المجد مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي والدكتورة صفاء فتوح، وكيل الشئون القانونية.

في نهاية الزيارة، تبادل محافظ الدقهلية ورئيس النيابة الإدارية الدروع تعبيرًا عن تعزيز أواصر التعاون بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية.