إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل بالدقهلية

أصيب ٣ اشخاص إثر حادث انقلاب موتوسيكل علي طريق قريه ٢٣ الأمل التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إخطار من مركز شرطة بلقاس يفيد بوقوع حادث على طريق قرية ٢٣ الأمل بالدقهلية وإصابة ٣ أشخاص.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز بلقاس لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كلا من:عبوده هاني محمد، ١٣ سنة بسحجات بالوجه وكسر بالذراع الأيمن وإصابة محمد السيد، ١٥ سنة بجرح قطعي بالوجه وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد السيد أحمد، ١٣ سنة بجرح قطعي بالحاجب الأيسر والأذن اليسرى وسحجات بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى بلقاس.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.