الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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هندسة الطيران والفضاء بالمنصورة الجديدة تنظم زيارة ميدانية لأكاديمية مصر للطيران

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أجرى طلاب برنامج هندسة الطيران والفضاء بجامعة المنصورة الجديدة، زيارة ميدانية لأكاديمية مصر للطيران وذلك للإطلاع على الإمكانيات المتقدمة  وتنمية الوعى بمنظومة الطيران المدنى المتطورة.

 وتم خلال هذه الجولة تعريف الطلاب على أحدث أجهزة الطيران مع تقديم شرحا وافيًا فى مجال تشغيل وصيانة أجهزة الطيران المختلفة تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة، واشراف دكتور سارة البهلول مدير البرامج الهندسية والدكتور محمد رجب المدرس بكلية الهندسة.
و أضاف عميد الكلية، بأن هذه الزيارة جاءت لربط الجانب العلمي للطلاب بالجانب العملي طبقا لتعليمات معالي رئيس الجامعة، وتاكيدا للنهج المتبع لها منذ اليوم الاول لنشأتها  الي جانب الي بحث سبل التعاون بين الطرفين 

مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة يناقش احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس


وكان قد عُقِدَ مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة وحضور أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية.

واستهل "الخولي" المجلس بالترحيب بأعضاء مجلس العمداء، الترحيب بأعضاء مجلس العمداء، وتقديم الشكر والتقدير لعمداء الكليات ومديري البرامج ومنتسبي الجامعة على الجهد المبذول في إتمام العملية التعليمية على الوجه الأكمل.

 تفاصيل المجلس

وقد صادق مجلس عمداء  جامعة المنصورة الجديدة في الجلسة (10) العاشرة يوم الأحد على موضوعات وقرارات الجلسة العاشرة.

وأحيط المجلس علمًا بتقرير منصة مصادر التعلم ماجروهيل Mcgraw Hill، تقرير البنية التحتية التكنولوجية IT، تقرير نظام بنوك الأسئلة الإلكترونية Q Banks، تقرير المكتبة، تقرير تسجيلات الطلاب، تقرير ساعات التسجيل وفق المعدل التراكمي للطلاب، تقرير النشر العلمي بجامعة المنصورة الجديدة Publication Report، تقرير معادلة الدرجات العلمية واعتماد اللوائح وبدء الدراسة بكليات الجامعة من المجلس الأعلى للجامعات، وعرض ملخص اجتماع رئيس الجامعة مع رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة والاستشاري،  احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 2024 – 2025.

وعرض المجلس مقترح الجداول الدراسية لامتحانات نهائي الفصل الثاني ربيع 2024، وإعداد ملف الجودة بكل كلية وفق معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد NAQAA، والمقررات المطروحة بالفصل الدراسي الصيفي ورفعها على الجداول الدراسية في نظام SIS،

وناقش المجلس المذكرة المقدمه من الدكتور أشرف قوطة - منسق قسم اللغة الإنجليزية بالجامعة بشأن مقترح توقيت امتحان اللغة الإنجليزية E1 لطلاب الجامعة بالفصل الدراسي الثاني، واعتماد حالات وقف قيد الطلاب بكليات الجامعة، الاستعداد والتجهيز للعام الدارسي القادم 2024 - 2025، توقيت الإعلان عن فتح باب قبول دفعة جديدة من الطلاب في بعض كليات الجامعة 2024- 2025.

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برنامج هندسة الطيران لأكاديمية مصر للطيران جامعة المنصورة الجديدة معوض الخولي البرامج الهندسية

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