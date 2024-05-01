محافظ الدقهلية: تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين لاستقبال أعياد شم النسيم

قدم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، خلال رئاسته المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، خالص التهاني القلبية للأخوة الأقباط وللشعب المصري بمناسبة الاحتفال بعيدي القيامة المجيد وشم النسيم.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأشار المحافظ إلى أن الإعداد والتجهيز للعمل هو سر النجاح والتفوق فبدون تنظيم جيد لن يكون هناك نهوض بمنظومة العمل والمؤسسة، وهذا لن يتحقق إلا بالعمل كفريق واحد.



محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين

ووجه "مختار" بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين واستمرار أعمال الحملات المكبرة لرفع كل المخلفات وصيانة ونظافة الحدائق والمتنزهات العامة استعداد لاستقبال أعياد شم النسيم.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمتابعة توريد محصول القمح إلى جميع الصوامع وتذليل كافة العقبات التي تواجه أعمال التوريد لتحقيق المستهدف من القمح هذا العام.

وأيضا وجه "مختار" بسرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة والاستعداد الكامل لبدء العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء خلال أيام لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء من خلال التنسيق مع مديرية الزراعة وكل جهات الولاية بالمتابعة والإزالة الفورية لأي تعد يتم على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وكلف "مختار" رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من كل المشروعات الجاري تنفيذها في الوحدات المحلية ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لهذا العام قبل نهاية شهر مايو الجاري.

ووجه بالمرور على كل المنافذ والمحال العامة والمولات التجارية لضبط الأسعار وحماية المستهلك واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

كما وجه "مختار" أيضًا لمدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وجهات الولاية بمتابعة تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة كل التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأكد "المحافظ" أننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل على حل كل المشاكل التي تواجههم وتلبية احتياجاتهم في كل القطاعات.

يذكر أن المجلس التنفيذي قد وافق على عدد من الموضوعات شملت الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة ملعب كرة قدم لصالح مركز شباب الرياض بمركز ومدينة منية النصر بإيجار اسمي سنوي.

كما تمت الموافقة على إنشاء عدد 2 مكتب شهر عقاري جديد بقرية طناح ومدينة محلة دمنة، بالإضافة إلي تخصيص قطعة أرض بنطاق حي شرق المنصورة لإنشاء مقر للشهر العقاري.

وتمت الموافقة أيضا علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 88 متر أملاك دولة لصالح مستشفي أتميدة المركزي لإنشاء عيادات خارجية للمستشفى.

وأيضا تمت الموافقه علي استصدار قرار اعتماد مشروع إعداد المخططات التفصيلية لمدينة طلخا طبقا للمخطط الاستراتيجي المعدل المعتمد لمدينة طلخا.

كما تمت الموافقة أيضا علي إنشاء جامعة تكنولوجية بمنطقة قلابشو مركز بلقاس بعد دراسة الموقع والتأكد من توافر كافة الشروط والمقومات الفنية، كما تقرر تشكيل لجنة لمعاينة قطعة أرض بمدينة المنزلة أملاك دولة للتأكد من مطابقتها المواصفات الفنية لإنشاء جامعة تكنولوجية أخرى.

جانب من المجلس