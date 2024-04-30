الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"صيدلة المنصورة" تنظم يوما علميا عن طرق تحليل الأدوية في المستحضرات الصيدلية

جانب من اليوم العلمي
جانب من اليوم العلمي

عقدت كلية الصيدلة جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، يوما علميا لطلاب الكلية تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة وريادة دكتور ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة الجديدة، وإشراف الدكتورة إيمان سعيد مدير برنامج الصيدلة وإشراف دكتور هبه المنسى استاذ الكيمياء التحليلية الصيدلية.

 

وتناول عرض الطلاب لطرق تحليل الأدوية المختلفة في السوائل الحيوية والمستحضرات الصيدلية الموجودة بسوق الدواء المصرى باستخدام التقنيات الحديثة مثل كروماتوجرافيا السائل ذو الكفاءة العالية وطرق التحليل  الكهروكيميائية واستخدام جزيئات الفضة النانونية وعوامل مختلفة لتحليل هذه الأدوية.

كما تناولت الدراسة العديد من الأدوية ذات الاستخدامات المختلفة مثل مضادات الالتهاب ومضادات السرطان  وأدوية علاج وباسطات العضلات وأدوية المرض السكرى ومضادات الحساسية وبعض الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والمضادات الحيوية  والاشكال المختلفة من هذه الادوية الموجودة بالصيدليات  سواء كانت فى صورة  أقراص أو  دواء شرب وغيرها.

 

وتقييم هذه الطرق من حيث الدقة والثباتية وكيفية تحليل هذه الأدوية فى وجود أدوية أخرى أو فى حالة وجود نواتج تكسيرها وتحديد النسبة المئوية للمادة الفعالة فى المستحضر الصيدلى ودراسة التكافوء الحيوى  للأدوية للتأكد من الحصول على التأثير المرجو من الدواء عند إعطائه للمريض ومدى توافق هذه الطرق مع الطرق المنشورة بدستور الأدوية الأمريكى والأوروبى ووجد أنها متوافقة إحصائيا مع الطرق المنشورة من حيث الدقة والحساسية والمصداقية ونسبة الاسترادد المئوية.

 

هندسة الطيران والفضاء بالمنصورة الجديدة في زيارة ميدانية لأكاديمية مصر للطيران  

قام طلاب برنامج هندسة الطيران والفضاء بزيارة ميدانية لأكاديمية مصر للطيران وذلك للاطلاع على الإمكانيات المتقدم  وتنمية الوعى بمنظومة الطيران المدنى المتطورة، وتم خلال هذه الجولة تعريف الطلاب على أحدث أجهزة الطيران مع تقديم شرحا وافيًا فى مجال تشغيل وصيانة أجهزة الطيران المختلفة تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة، واشراف دكتور سارة البهلول مدير البرامج الهندسية والدكتور محمد رجب المدرس بكلية الهندسة.
وأضاف عميد الكلية، أن هذه الزيارة جاءت لربط الجانب العلمي للطلاب بالجانب العملي طبقا لتعليمات رئيس الجامعة وتأكيدا للنهج المتبع لها منذ اليوم الأول لنشأتها إلى جانب بحث سبل التعاون بين الطرفين.

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كلية الصيدلة جامعة المنصورة المنصورة معوض محمد رئيس جامعة المنصورة

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