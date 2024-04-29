فك لغز العثور على جثة منزوعة الأحشاء في الدقهلية

توصلت تحريات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية إلى هوية جثمان شاب عثر عليه مقتولاً ومستخرج أحشائه بطريق ترابي موازي لطريق "المنصورة - الزقازيق" الجديد، ليتبين أن الجثة لطالب في الصف الثالث الإعدادي.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة النسبلاوين، من "أحمد. م. ا" 42 عامًا، صاحب ورشة ثلاجات نقل ومقيم في بندر السنبلاوين، بعثوره على جثة شخص ملقاة على طريق ترابي غير ممهد موازي لطريق "السنبلاوين - الزقازيق" الجديد.

تفاصيل الواقعة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الجثمان لذكر في العقد الثاني من عمره يرتدي ملابسه كاملة وبه إصابة عبارة عن جرح وغزية بالبطن من الناحية اليمنى ومنتصف البطن وخروج جزء من الأمعاء والصدر "الأحشاء" من الناحية اليسرى وجرح قطعي بالذراع الأيسر ولم يعثر بحوزته على ثمة متعلقات ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي.

وتمكن ضباط وحدة المباحث من تحديد هوية القتيل ويدعى "فتحي ر.ف.غ"، 16 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم في عزبة محروس التابعة لقرية بشمس دائرة المركز.

وباستدعاء أحد أهليته حضر والده 46 عامًا، عامل ومقيم بذات العنوان وتعرف على الجثمان وقرر أنه لنجله، وأضاف أن آخر مشاهدة لنجله كانت فى السابعة والنصف مساء أمس، بحي السوعة بندر السنبلاوين، حال قيادة كلا منهما مركبة توك توك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض عل النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وفرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية تنسيقا مع قطاع الأمن العام وبإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية لكشف غموض الواقعة وملابساتها وتحديد وضبط مرتكبيها وضبط التوك التوك خاصة المجني عليه.