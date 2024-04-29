الإثنين 29 أبريل 2024
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محافظات

العثور على جثة مجهولة الهوية ومستخرج أحشائها بالدقهلية

جثه - أرشيفية
جثه - أرشيفية

عثر أحد الأشخاص على جثة مجهولة الهوية لشخص في العقد الثاني من عمره، وتم استخراج أحشائها بطريق ترابي موازي لطريق "المنصورة- الزقازيق" الجديد في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وتم التحفظ على الجثمان في مشرحة مستشفى السنبلاوين العام، وتم إصدار نشرة بأوصافه للتعرف على هويته، كما تم تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة 

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة النسبلاوين، بورود بلاغ من شخص يدعى "أحمد.م.ا"، 42 عاما، صاحب ورشة ثلاجات نقل ومقيم بندر السنبلاوين بعثوره على جثة شخص ملقاة على طريق ترابي غير ممهد موازي لطريق "السنبلاوين- الزقازيق" الجديد.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبعد الفحص تبين أن الجثمان يعود لذكر في العقد الثاني من عمره، حيث كان يرتدي ملابسه كاملة وكانت هناك إصابة في البطن وغزية من الناحية اليمنى ومنتصف البطن، وكان هناك خروج جزء من الأمعاء والصدر "الأحشاء" من الناحية اليسرى، بالإضافة إلى وجود جرح قطعي في الذراع الأيسر. كما لم يتم العثور على أي متعلقات معه، ولم يتم التعرف عليه من قبل أي من الأهالي.

وبعد التحقيقات مع الشخص الذي عثر على الجثة، اتضح أنه كان متوجها إلى محل إقامته بعد انتهائه من الورشة، وأثناء مروره بالطريق المشار إليه عثر على الجثمان وقام بالإبلاغ.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لتصوير الجثة ورفع بصماتها واتخاذ إجراءات النشر عنها والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقد قام مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وفرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية بالتعاون مع قطاع الأمن العام وبإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية لكشف غموض الواقعة وملابساتها.

المنصورة الزقازيق السنبلاوين الدقهلية جثة مجهولة الهوية

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