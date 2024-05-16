وزير الدفاع الإسرائيلى يُهدد نتنياهو بالاستقالة

قالت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية، مساء الأربعاء، إن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، مرر رسالة لرئيس حكومة بنيامين نتنياهو، مفادها أن عدم إيجاد بديل للحكم في قطاع غزة، غير حركة حماس يعني سيطرة إسرائيل على القطاع وتحملها المسئولية عنه، وأنه لو حدث هذا الأمر، فإن لن يتمكن من الاستمرار في منصبه.

وأضافت القناة أن جالانت حث نتنياهو على اتخاذ قرارات تتيح إيجاد بدائل مناسبة لحماس، ويرى أن السلوك الحالي لنتنياهو، سيقود إلى وضع، تكون فيه إسرائيل، مسؤولة عن السيطرة على قطاع غزة وإدارته، وقال إن هذا وضع خطير، لن يجعله يستمر في منصبه.

وفي المقابل، شن وزراء اليمين واليمين المتطرف هجوما حادًا على جالانت وطالبوا بإقالته من منصبه.

كان نتنياهو قد تحدث، في وقت سابق اليوم، عن إفشال حركة حماس خطة إسرائيلية لتولي جهات محلية غزاوية المُشاركة في إدارة توزيع المساعدات الإنسانية.

اعتبر نتنياهو أن الحديث عن "اليوم التالي للحرب" أمر غير واقعي طالما أنه لم يتم تحقيق حسم عسكري ضد حركة حماس. وقال نتنياهو إن كل الجهات ترفض التعاون مع إسرائيل طالما لم يتم القضاء على حماس".. على حد تعبيره

يُشار إلى أن مسئولي الأمن البارزين الذين استقالوا من مناصبهم في الفترة الأخيرة، على خلفية "طوفان الأقصى"، طالما سلطوا الضوء على غياب استراتيجية لدى حكومة نتنياهو بشأن "اليوم التالي للحرب في قطاع غزة"، وهو أمر يُحذر منه المحللون الإسرائيليون أيضًا.

واستراتيجية "اليوم التالي للحرب" ليست محور الخلاف الوحيد بين جالانت ونتنياهو، إذ عبر الأول في مؤتمر صحفي اليوم عن رفضه مقترح نتنياهو بشأن مشروع التجنيد الذي يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية. وكرر جالانت إصراره على سن قانون توافقي بين مختلف كتل الائتلاف الحكومي.