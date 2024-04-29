الإثنين 29 أبريل 2024
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محافظات

بالأسماء.. 13 مصابًا في حادث تصادم بين سيارتين بالمنصورة الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 13 عاملًا أغلبهم من السيدات فى حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل على طريق جمصه الدولى أمام جامعة المنصورة الأهلية بنطاق مدينة المنصورة الجديدة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصه لتلقى العلاج اللازم.
 

تفاصيل الواقعة 

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل محملتين بالعاملات أمام جامعة المنصورة الاهلية ووجود مصابين. 

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة 13 شخص أعلبهم سيدات ونقلهم الى المستشفى.

أسماء مصابي حادث المنصورة الجديدة

وأصيب في الحادث كل من:" نجلاء رمضان أبو حسين  37 عامًا “ مصابه باشتباه بكسر بالكتف الأيسر، و”نجلاء مجدى عبد المنعم 22 عامًا"، مصابًا بكدمات متفرقة، و"هناء السيد ابراهيم 37 عامًا"، مصابة بسجحات وكدمات بالجسم، و"صباح عبد الله عبد الفتاح 48 عاما" مصابة بكسر بالذراع، والسيد ابراهيم رمضان 45 عامًا مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وسلوى فتحى عبدالحى 35 عامًا مفيمة منطقة الحفير ومصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

إضافًة إلى “نفيسة عبد الله نوفل 60 عاما” مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"نجلاء فتحى ابراهيم 37 عاما" مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و"هاله محمد عبدالحميد 47 عامًا"، مصابه بكدمات متفرقة و"رشا عبد العزيز أبو عبده 34عامًا"، مصابه باشتباه بكسر بالقدم اليسرى.

و"صقر ماهر محمد 34 عامًا"، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و"حسن حلمى السيد “ مصاب بكسر بالساق اليسرى، و”فاطمه جميل زايد"، مصابة بكسر بالحوض. 
 

جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

حادث تصادم طريق جمصة جامعة المنصورة الأهلية المنصورة مستشفى جمصة

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