الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر "تليجرام"

الإعدادية
الإعدادية

تداول أشخاص صورًا بزعم أنها لامتحان مادة الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة، عبر جروبات الغش على تطبيق "تليجرام"، بعد مرور ثلث ساعة من بدء الاختبار، اليوم الثلاثاء.

وزعم أدمن أحد الجروبات، أن الأسئلة هي نفس الامتحان الأصلي الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة.

موعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

 

ومن جهته؛ قال مصدر داخل ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنه جار تتبع صور الامتحان المتداول على السوشيال، والتأكد من أنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان.

وأضاف المصادر أنه حال ثبوت أن الأسئلة المتداولة هي الامتحان الأصلي سيتم الوصول إلى الطالب أو المراقب المتسبب في تصويره وتداوله، وإحالته للشئون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية، بمحافظة القاهرة، بامتحانات الفصل الدراسى الثانى، الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسى 2023/2024، الخميس الماضي.

أداء امتحان الجبر والإحصاء 

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة الامتحان فى مادة الجبر والإحصاء، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

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حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

 

أكد أيمن موسي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة،  أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات، حيث تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (نهاية العام) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م، التى تنطلق اليوم، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٢ .



وضع خطة لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة والمبانى التعليمية لتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، كذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى وإزالة كل الإشغالات.

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امتحان مادة الجبر والإحصاء طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول آخر العام للعام الدراسى 2023 2024

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