موعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

موعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 من التساؤلات التي يطرحها طلاب وأولياء أمور المرحلة الإعدادية، حيثُ ارتفع البحث عنها عبر مؤشر "جوجل" البحثي، خلال الساعات الأخيرة.

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير، موعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024

موعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024

وكشفت مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية، عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024.

وبحسب خريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنَّ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، بدأت في المحافظات اعتبارًا من يوم الخميس الماضي 16 مايو 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 مايو من الشهر الجاري.

وزير التعليم: الامتحانات مسئولية مديري المديريات التعليمية

الجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد فى وقت سابق على أن امتحانات الشهادة الإعدادية مسئولية مديري المديريات التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف إلى ضبط الامتحانات، وبالتالي لمدير المديرية الحق في اتخاذ القرار المناسب لتحقيق هذا الهدف.

ووجه وزير التربية والتعليم بعقد اجتماعات مع مديرى الإدارات ورؤساء اللجان لتنفيذ التعليمات والإجراءات التى تضمن انضباط العملية الامتحانية، فضلا عن ضرورة تكثيف متابعة مديرى المديريات التعليمية المستمرة للجان أثناء فترة الامتحانات.

وشدد على كافة مديري المديريات بالمرور بشكل متواصل طوال فترة الامتحانات على مختلف اللجان للتأكد من تطبيق الاجراءات التي تضمن سلامة سير الامتحانات.

محظورات امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024

وكانت وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية بجميع المحافظات حظرت دخول لجان الامتحانات بالموبايل وحذرت جميع الطلاب من تصوير أوراق الأسئلة لأن ذلك سوف يعرض صاحب الواقعة للعقاب الفوري وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لضوابط العملية الامتحانية في المدارس.