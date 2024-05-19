توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

مع انطلاق امتحانات الصف الثالث الاعدادي منذ أمس في عدة محافظات وفي محافظات أخرى بدأت من اليوم زاد البحث عن توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024.

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024

نعرض في التقرير التالي توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 وفق ما جاء وتم تطبيقه في الاعوام السابقة في امتحانات الترم الثاني ونهاية العام الدراسي 2024.

يكون توزيع الدرجات المواد في امتحانات الصف الثالث الاعدادي في امتحانات الترم الثاني كالتالي

مادة اللغة العربية والخط والإملاء 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة.

مادة العلوم 20 درجة.

مادة الرياضيات 30 درجة.

وبذلك يكون المجموع الكلي 140 درجة لامتحانات الترم الثاني

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

يستكمل طلاب الصف الثالث الاعدادي امتحاناتهم التي بدأت من الخميس 16 مايو 2024

الاثنين 20 مايو 2024: العلوم

الثلاثاء 21 مايو 2024: الجبر والاحصاء - التربية الفنية

الاربعاء 22 مايو 2024: الهندسة

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة

الاثنين 20 مايو 2024: الهندسة

الثلاثاء 21 مايو 2024 : اللغة الأجنبية -التربية الدينية

الاربعاء 22 مايو 2024: العلوم - التربية الفنية

الخميس 23 مايو 2024: الدراسات الاجتماعية - تربية رياضية خاص بمدرسة السعيدية الرياضية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

الاثنين 20 مايو 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الرياضية.

الثلاثاء 21 مايو 2024: امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية.

الأربعاء 22 مايو 2024: امتحان مادة الجبر.

الخميس 23 مايو 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الإسكندرية

الاثنين 20 مايو 2024: علوم

الثلاثاء 21 مايو 2024: الجبر، التربية الفنية

الاربعاء 22 مايو 2024: الهندسة، الحاسب الآلي

الخميس 23 مايو 2024: الدراسات الاجتماعية، التربية الرياضية