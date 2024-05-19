لا شكاوى في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأحد، أنه تابع أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات المديرية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، والتواصل مع رؤساء اللجان، ولم تتلق غرف العمليات شكاوى من الطلاب ولم ترصد مخالفات.

تفاصيل أداء الامتحانات

وأضاف عبدالله، أن 61 ألف و429 طالب وطالبة، أدوا أول امتحانات الشهادة الاعدادية في 343 لجنة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، في مادتي اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية، ولم تتلق غرف العمليات بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم، شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، في ظل تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كما أدى 27 ألف و126 طالب وطالبة امتحان الصف الثاني الثانوي في مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العامة ومادة الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 61 ألف و429 طالبًا وطالبة، أدوا اليوم الامتحان في مادة اللغة العربية بالفترة الأولى ومادة التربية الدينية بالفترة الثانية من خلال 343 لجنة أساسية على مستوى محافظة كفر الشيخ، وأدي الطلاب امتحان مادتي الجبر واللغة الإنجليزية.



وأشار إلى أنه تم تجهيز أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية داخل كنترولات القطاعات الثلاثة الشهادة الإعدادية العامة ( قطاع كفرالشيخ- قطاع دسوق- قطاع الحامول)، ويضم قطاع كفرالشيخ 124 لجنة، وقطاع دسوق، يضم 122 لجنة وقطاع الحامول يضم 97 لجنة، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 439 طالب وطالبة.

وأضاف الدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، تم الانتهاء من كافة الاستعدادات، لاستقبال الطلاب، في ظل تعاون وعقد بروتوكولات بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة وكيل الوزارة، محمد عبدالله، مع مديرية الأمن ومديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، كما تم تطهير وتعقيم اللجان.