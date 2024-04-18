الخميس 18 أبريل 2024
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مصر

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 الترم الثاني

الصف الثاني الاعدادي
الصف الثاني الاعدادي

ترتفع معدلات البحث عن جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 لامتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2023/2024 والذي لم يتبقى عليها الكثير وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي بحيث ينتهي الترم الثاني في شهر مايو بحيث تبدأ الامتحانات في نفس الشهر لمختلف صفوف النقل. 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 الترم الثاني

تنشر “الدستور” في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 لامتحانات الترم الثاني والمقرر أن تبدأ من بداية مايو القادم مباشرة ولم يتبق عليها سوى أيام قليلة كي يستعد الطلاب وأولياء الأمور للامتحانات بشكل جيد. 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 

تبدأ امتحانات الترم الثاني للصف الثاني الاعدادي في مختلف المحافظات وفق الجدول الذي وضعته كل محافظة لطلابها حيث تبدأ محافظات من نهاية أبريل الجاري في حين تبدأ محافظات أخرى من 8 مايو وأخرى بعد هذا الموعد أيضا. 

ونعرض جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 لامتحانات الترم الثاني وفق المحافظات التي أعلنت عن جدول طلابها بالفعل لصفوف النقل الأول والثاني والاعدادي. 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 محافظة القاهرة 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024  محافظة الجيزة 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024  محافظة الاسكندرية 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024  محافظة بني سويف 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 محافظة السويس 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024  محافظة الدقهلية 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 

 

محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى

تبدأ 10 يونيو| جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 (أدبي وعلمي)

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024  الدقهلية 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024  محافظة قنا 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024  محافظة شمال سيناء 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024  محافظة سوهاج 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024  محافظة الشرقية 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2024 

 

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 بمختلف المحافظات

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 الرسمي علمي وأدبي

 

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