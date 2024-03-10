الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 الرسمي علمي وأدبي

امتحانات
امتحانات

 ثلاثة أشهر تبقت على امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 الرسمي بعد أن اعتمده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 للثانوية العامة.

امتحانات الصف الثالث الثانوي العام 2024

ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 الرسمي علمي وأدبي كما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي. 

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 

 

الاثنين 10/6/2024

التربية الدينية  زمن الامتحان ساعة ونص (للشعبتين العلمية والادبية) 

التربية الوطنية زمن الامتحان ساعة ونص (للشعبتين العلمية والادبية)

الاربعاء 12/6/2024 

الاقتصاد زمن الامتحان ساعة ونص (للشعبتين العلمية والادبية) 

الاحصاء زمن الامتحان ساعة ونص (للشعبتين العلمية والادبية)

اجازة عيد الاضحى تبدأ من السبت 15/6/2024 وحتى الخميس 20/6/2024

السبت 22/6/2024 

اللغة العربية  زمن الامتحان 3 ساعات  (للشعبتين العلمية والادبية)

الثلاثاء 25/6/2024

اللغة الاجنبية الثانية  زمن الامتحان ساعتان  (للشعبتين العلمية والادبية)

السبت 29/6/2024

الفيزياء زمن الامتحان 3 ساعات   (الشعبة العلمية) 

التاريخ زمن الامتحان 3 ساعات  (الشعبة الادبية) 

الثلاثاء 2/7/2024

اللغة الاجنبية الثانية  زمن الامتحان ساعتان (للشعبتين العلمية والادبية)

 

تبدأ 10 يونيو.. اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة للمتفوقين والمكفوفين

مش مُحيرة وواضحة.. مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

 

السبت 6/7/2024 

الكيمياء زمن الامتحان 3 ساعات (الشعبة العلمية)

الجغرافيا زمن الامتحان 3 ساعات (الشعبة الادبية)

الاربعاء 10/7/2024 

الجيولوجيا والعلوم البيئية زمن الامتحان 3 ساعات (الشعبة العلمية) 

الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) زمن الامتحان ساعتان( الشعبة علمي رياضة) 

علم النفس والاجتماع زمن الامتحان 3 ساعات (الشعبة الادبية) 

السبت 17/7/2024 

الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) زمن الامتحان ساعتان( الشعبة علمي رياضة) 

الاربعاء 17/7/2024 

الاحياء زمن الامتحان 3 ساعات (الشعبة العلمية)

الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) زمن الامتحان ساعتان( الشعبة علمي رياضة) 

الفلسفة والمنطق زمن الامتحان 3 ساعات (الشعبة الادبية)

السبت 20/7/2024 

الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) زمن الامتحان ساعتان ( الشعبة علمي رياضة) 

txt

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

txt

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية

امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 امتحانات الصف الثالث الثانوي جدول امتحانات الصف الثالث الصف الثالث الثانوي 2024 وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

دار الإفتاء تعلن: غدًا الإثنين أوّل أيام شهر رمضان 2024

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

الملوثات الجوية تعيق رؤية هلال رمضان فى مرصد حلوان

تعرف على الفوائد الصحية لتناول التمر فى رمضان

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

ترقب لإعلان رؤية هلال رمضان بعد تصريحات متضاربة.. و"البحوث الفلكية" يحسمها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

صور

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى