ثلاثة أشهر تبقت على امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 الرسمي بعد أن اعتمده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 للثانوية العامة.

امتحانات الصف الثالث الثانوي العام 2024

ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 الرسمي علمي وأدبي كما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024

الاثنين 10/6/2024

التربية الدينية زمن الامتحان ساعة ونص (للشعبتين العلمية والادبية)

التربية الوطنية زمن الامتحان ساعة ونص (للشعبتين العلمية والادبية)

الاربعاء 12/6/2024

الاقتصاد زمن الامتحان ساعة ونص (للشعبتين العلمية والادبية)

الاحصاء زمن الامتحان ساعة ونص (للشعبتين العلمية والادبية)

اجازة عيد الاضحى تبدأ من السبت 15/6/2024 وحتى الخميس 20/6/2024

السبت 22/6/2024

اللغة العربية زمن الامتحان 3 ساعات (للشعبتين العلمية والادبية)

الثلاثاء 25/6/2024

اللغة الاجنبية الثانية زمن الامتحان ساعتان (للشعبتين العلمية والادبية)

السبت 29/6/2024

الفيزياء زمن الامتحان 3 ساعات (الشعبة العلمية)

التاريخ زمن الامتحان 3 ساعات (الشعبة الادبية)

الثلاثاء 2/7/2024

اللغة الاجنبية الثانية زمن الامتحان ساعتان (للشعبتين العلمية والادبية)

السبت 6/7/2024

الكيمياء زمن الامتحان 3 ساعات (الشعبة العلمية)

الجغرافيا زمن الامتحان 3 ساعات (الشعبة الادبية)

الاربعاء 10/7/2024

الجيولوجيا والعلوم البيئية زمن الامتحان 3 ساعات (الشعبة العلمية)

الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) زمن الامتحان ساعتان( الشعبة علمي رياضة)

علم النفس والاجتماع زمن الامتحان 3 ساعات (الشعبة الادبية)

السبت 17/7/2024

الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) زمن الامتحان ساعتان( الشعبة علمي رياضة)

الاربعاء 17/7/2024

الاحياء زمن الامتحان 3 ساعات (الشعبة العلمية)

الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) زمن الامتحان ساعتان( الشعبة علمي رياضة)

الفلسفة والمنطق زمن الامتحان 3 ساعات (الشعبة الادبية)

السبت 20/7/2024

الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) زمن الامتحان ساعتان ( الشعبة علمي رياضة)