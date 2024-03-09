بعد إعلان وزراة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية حيث يبحث الملايين عنه باعتباره من أبرز البحوث عبر المنصات الإلكترونية خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك منذ اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تبدأ الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا وفقًا للجدول المنظم لسير الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية

جاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية كما يلي:-

- يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024: امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024: امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

- يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024: امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

- يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024: امتحان مادة اللغة الجنبية الثانية.

- يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024: امتحان مادة الفيزياء.

- يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024: امتحان مادة الكمياء.

- يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024: امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

- يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024: امتحان مادة الأحياء.

إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية 2024

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني راعت توزيع فترات زمنية عادلة بين امتحانات المواد الدراسية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وتعمل حاليًا كافة مديريات التربية والتعليم على اختيار اللجان الامتحانية في جميع محافظات الجمهورية، مع اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة لضمان سلامة الطلاب في ظل انتشار الأوبئة المعدية.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني راعت إعطاء إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة 2024، حيث تبدأ الإجازة من يوم السبت الموافق 15 يونيو وتنتهي يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024، حيث يتم تعطيل كافة أعمال الامتحانات في جميع محافظات الجمهورية.

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