الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط: لا مشاكل فى أول أيام امتحانات النقل

وكيل تعليم دمياط
وكيل تعليم دمياط

أكد المهندس علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، أنه بدأت اليوم الثلاثاء، امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ في عدد من مدارس محافظة دمياط، والمقرر انتهاؤها الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية الامتحانية لـ"صفوف النقل".

وأوضح وكيل الوزارة أنه أدى، اليوم، طلبة الصف الثالث الإعدادي بمدارس اللغات امتحاناتهم في المستوى الرفيع لغة "إنجليزية" وسط جو يسوده الهدوء والاستقرار، مشيرًا إلى أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي، وأن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق أية شكاوى بشأن صعوبة الامتحانات أو حدوث أية تجاوزات.

امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

ويؤدي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، البالغ عددهم ٣٧٢٣٤ يوم الأربعاء، امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية والمهارات وتلاميذ الصف الخامس الابتدائي البالغ عددهم ٣٧٢٣٤ الامتحانات في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدى تلاميذ الصف السادس الابتدائى، البالغ عددهم ٣٧٨٠٨، امتحاناتهم يوم الثلاثاء في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ويؤدى طلاب الصف الأول الإعدادي، البالغ عددهم  ٣١٢١٨ طالبًا، امتحاناتهم يوم الثلاثاء  في مادة اللغة العربية، وطلاب الصف الثاني الإعدادي، البالغ عددهم ٢٨٩٢٢، امتحان اللغة العربية، كما يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية، البالغ عددهم ٣١٨٤٥، امتحاناتهم يوم الأربعاء في مادة اللغة العربية.

كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي، البالغ عددهم ١٧٢٦٦، امتحاناتهم يوم الأربعاء في مادتي التربية الدينية ومهنية، وطلاب الصف الثاني الثانوي، البالغ عددهم ١٤١٨٤، امتحاناتهم في مادتي التربية الدينية ومهنية.

وأوضح "عبدالرءوف" أن المديرية قامت بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات، كما تمت طباعة الامتحانات بالمطابع السرية التابعة للمديرية تحت إشراف لجان متخصصة، مؤكدًا توفير البنية التحتية باللجان والمناخ الملائم للطالب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

وشدد وكيل الوزارة، على عدم وجود أي تراخ خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول  وأن النظام التعليمي بأكمله في المحافظة سيعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، وضمان حسن سير عملية الامتحان، والعمل على توفير البيئة المناسبة لسهولة إجرائها وضرورة وجود موجه مقيم في المدرسة أثناء سير الامتحانات، وتحذير الطلاب من دخول لجنة الاختبار بأي أوراق أو كتب تتعلق بالموضوع أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة.

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