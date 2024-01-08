نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024 لجميع المواد

يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024 وذلك للتدريب على الأسئلة المحاكاة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023 - 2024 قبيل موعد الامتحانات والتي تجرى في شهر يناير الجاري 2024 وفقا للجدول الزمني المنظم للامتحانات.

نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024 للطلاب عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية (عربي، لغات) ويمكن الاستعانة بها في التدريب على الأسئلة التي سيخضعون لمثلها في الامتحانان.

ويمكن لأولياء الأمور متابعة قدرات أبنائهم في كافة المواد الدراسية التي يخضع لدراستها الطلاب في 6 ابتدائي ومقارنة اجابة الاسئلة الصحيحة الواردة في النموذج باجابات أبنائهم ومعرفتهم للاجابة الصحيحة لتجنبها في المستقبل عند عقد الامتحانات في الفصل الدراسي الأول بعد أيام مؤخرا.

خطوات تحميل النماذج الاسترشادية لامتحانات 6 ابتدائي 2024

يمكن تحميل النماذج الاسترشادية لامتحانات 6 ابتدائي 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 والتي تهدف إلى رفع الضغط على الطالب أثناء فترة الامتحانات وذلك كما يلي:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

من خلال هذا الرابط (من هنا). اختيار أيقونة المنصات التعلمية.

الضغط على بوابة التعليم الإلكتروني.

تحديد المرحلة الدراسية (6 ابتدائي).

اختيار المادة المراد تحميل امتحاناتها (اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، ….).

تحميل النماذج المطلوبة.

مقارنة اجابة الطالب بالاجابات الواردة في النموذج المطروح.

جدول امتحانات طلاب 6 ابتدائي 2024

أعلنت مديرية اتلتربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة جدول امتحانات طلاب 6 ابتدائي للعام الحالي 2023 - 2024 والذي جاء كما يلي:-

امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والحاسب الألي وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.

امتحان مادة العلوم يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.

امتحان مادة الهندسة يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

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