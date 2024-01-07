الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر جنيه الذهب اليوم الأحد 7 يناير 2024 بدون مصنعية

جنيه الذهب
جنيه الذهب

سعر جنيه الذهب اليوم في مصر محور اهتمام الملايين من المصريين حاليا سواء الذين استثمروا مدخراتهم في المعدن النفيس خلال الشهور الماضية أو الراغبين في الشراء حاليا لحفظ قيمة أموالهم في ظل تراجع قيمة العملات المالية لكثير من الدول بسبب الركود الاقتصادي العالمي.

سعر جنيه الذهب اليوم الأحد 7 يناير 2024

في ظل عطلة عيد الميلاد وغلق كافة البورصات ومحلات الصاغة فإن سعر جنيه الذهب اليوم الأحد 7 يناير 2024 بدون إضافة مصنعية سجل نحو 26600 جنيه للبيع و26200 جنيه للشراء بمعدل صعود وصل إلى 200 نقطة وذلك وسط تغيرات مستمرة في أسعار المعدن النفيس على مدار اليوم في الصاغة المصرية.

وتعد الجنيهات الذهبية والذي يعادل قيمته نحو 8 جرامات من عيار 21 أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري وبلغت مصنعيته من 250 - 400 جنيه حيث يفضل المصريين أدخار أموالهم في الجنيهات الذهبية والسابك والتي تعد أبرز أوعية الادخار حاليا.

أسعار الذهب عالميا.. سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الأحد 7 يناير 2024

أسعار الذهب في مصر اليوم بدون مصنعية 

نعرض من خلال التقرير التالي أسعار الذهب في مصر اليوم بدون مصنعية مع إغلاق البورصة خلال الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

  • البيع 3800 جنيه.
  • الشراء 3742.75 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 28.5 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

  • البيع 3483.25 جنيه.
  • الشراء 3431 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 26.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

  • البيع 3325 جنيه.
  • الشراء 3275 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

  • البيع 2850 جنيه.
  • الشراء 2807.25 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 21.5 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

  • البيع 2216.75 جنيه.
  • الشراء 2183.25 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 16.75 نقطة.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الأحد 7 يناير 2024

تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

سجل سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

  • البيع 1900 جنيه.
  • الشراء 1871.5 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 14.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

  • البيع 1425 جنيه.
  • الشراء 1403.5 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 10.75 نقطة.

سجل سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

  • البيع 2047$.
  • الشراء 2045$.
  • بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

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