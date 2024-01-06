عدد تأشيرات قرعة الحج السياحي 2024.. والأوراق المطلوبة للسفر

يتسأل المواطنين عن عدد تأشيرات قرعة الحج السياحي 2024 والتي سيتم إعلان أسماء الفائزين فيها خلال الساعات المقبلة حيث يتم إجراء القرعة في مقر الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار بالعباسية بحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة السياحة وذلك وفقا لضوابط برتوكول الحج السياحي.

عدد تأشيرات قرعة الحج السياحي 2024

أكدت وزارة السياحة والأثار أن عدد تأشيرات قرعة الحج السياحي 2024 وصل إلى 23 ألف تأشيرة هذا العام وتقدم لها نحو 58 ألف و217 شخص من كافة محافظات الجمهورية 60 % منهم من الأناث و40% من الذكور فيما وصل عدد المتقدمين للحج البري نحو 12347 مواطن بنسبة 21% من إجمالي المتقدمين وبلغ عدد المتقدمين للحج الخمس نجوم نحو 8185 مواطن بنسبة 14% من المتقدمين.

يذكر أن عدد الشركات التي تقدمت لتنظيم الحج السياحي هذا العام نحو 1298 شركة منهم 810 شركة أدرجت طلبات للمستوى الاقتصادي و258 شركة أدرجت طلبات الحج البري و230 شركة أدرجت طلبات المستوي الخمس نجوم.

رابط الاستعلام عن الفائزين في قرعة الحج السياحي 2024

يمكن معرفة أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي 2024 من خلال بوابة الحج المصرية الموحدة من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانات المخصصة للبحث والضغط على كلمة استعلم أو عرض النتيجة.

ويتم إنهاء كافة الإجراءات للسفر إلى الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام 2024/1445 من خلال شركات السياحة المدرجة لدى وزارة السياحة والآثار المصرية وحصلت على حق تنظيم رحلات الحج السياحي وفقا للبرامج المختلفة للحج والتي تم الإعلان عنها مسبقا.

الأوراق المطلوبة للحج السياحي 2024

تتلخص الأوراق المطلوبة للحج السياحي 2024 فيما يلي:-

جواز سفر مميكن لا تقل صلاحيته عن عان من أول مارس المقبل 2024.

صورة إيصال سداد تكاليف الحج.

صورة شهادة التحصين والأصل للاطلاع عليه.

البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة سارية المفعول.

فيش حج مميكن.

بيان الموقف من التجنيد للذكور.

تصريح سفر من جهة العمل.

شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة.

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