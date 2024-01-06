السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شروط التقديم في وظائف مسابقة التربية والتعليم 2024 

مسابقة التربية والتعليم
مسابقة التربية والتعليم 2024

شروط التقديم في وظائف مسابقة التربية والتعليم 2024 محور اهتمام مئات الألاف من خريجي كليات التربية وما يعادلها في كافة محافظات الجمهورية وذلك منذ إعلان الجهاز المركزي للنتظيم والإدارة عن التقديم في المرحلة الثالثة لتعيين 150 ألف معلم على خمس سنوات والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهورية لسد احتياجات المدارس.

شروط التقديم في وظائف مسابقة التربية والتعليم 2024 

أوضح الجهاز المركزي للنتظيم والإدارة في بيانه شروط التقديم في وظائف مسابقة التربية والتعليم 2024 والواجب توافرها في الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة محافظات الجمهورية وهى كما يلي:-

  • أن يكون المتقدم محمود السيرة.
  • ألا يكون قد سبق عليه عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.
  • ألا يكون قد سبق قصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.. ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
  • أن يجتاز المتقدم الاختبارات المطلوبة.
  • أن يحتاز التدريبات التي تقرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
  • اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.
  • التقديم فقط يكون في محافظة الإقامة وفقا لبطاقة الرقم القومي.
  • إلا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.
  • أن يكون حاصل على المؤهلات المطلوبة والمعلن عنها.
  • ألا يقل التقدير عن مقبول.
  • سداد مبلغ 26 جنيه لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال بنك (مصر، الأهلي، القاهرة).

موقع وزارة التربية والتعليم للتقديم المدارس لمرحلة رياض الأطفال.. التفاصيل الكاملة‏

وظائف وزارة التربية والتعليم.. رابط بوابة الوظائف الحكومية 2024

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 

يتم التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الموقع الرسمي للجهاز المركزي للنتظيم والإدارة من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث تتلخص المؤهلات المطلوبة فيما يلي:-

  • الحاصلين على بكالوريوس التربية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي).
  • الحاصلين على بكالوريس التربية (معلم فصل).
  • الحاصلين على بكالوريوس التربية النوعية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي).
  • الحاصلين على بكالوريوس التربية النوعية (معلم فصل).
  • الحاصلين على بكالوريوس التربية الأزهري.
  • الحاصلين على بكالوريوس التربية شعبة رياض الأطفال.
  • الحاصلين على ليسانش الآداب.
  • الحاصلين على ليسانس لغة عربية وعلوم إسلامية من كلية دار العلوم.

 

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الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 

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