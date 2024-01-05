موقع وزارة التربية والتعليم للتقديم المدارس لمرحلة رياض الأطفال.. التفاصيل الكاملة‏

يتساءل عدد كبير من أولياء الأمور عن موعد تقديم المدارس وذلك من أجل التقديم لأبنائهم خاصة مع إعلان وزارة التربية والتعليم التفاصيل الكاملة الخاصة بتقديم المدارس للمرحلة الابتدائية فتقوم اغلب الأهالي بالبحث بشكل مستمر عن موعد تقديم المدارس وذلك من أجل الحجز لابنائهم مع بداية العام جديد.

‏ ونوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة الخاصة بالإعلان عن موعد تقديم المدارس وذلك من أجل توفير كافة التفاصيل الخاصة بموعد التقديم للمدارس لتوفير المعلومات للأهالي.

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس

‏ووفرت وزارة التربية والتعليم بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من أجل توفير كافة المعلومات الخاصة بموعد التقديم المدارس حيث وفرت إمكانية التقديم من خلال موقع الإلكتروني.

‏أوضحت وزارة التربية والتعليم أنها لن تقبل أي طلبات للتقديم باليد من قبل الأهالي ويجب على كافة الأهالي أن يقوم بالتسجيل عبر موقع وزارة التربية والتعليم للخدمات الإلكترونية وذلك الصف الأول الابتدائي وكذلك رياض الأطفال وذلك من أجل حصر كافة المعلومات الخاصة بالطلبات من خلال موقع التسجيل الخاص وزارة التربية والتعليم وذلك حتى يكون الأمر منظم بشكل أكبر ولا يكون بشكل عشوائي كما كان من قبل فتقوم زارة التربية والتعليم بتوفير كافة السبل الجديدة أمام المواطنين من أجل التسهيل عليهم.



رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023- 2024 وكذلك مرحلة رياض الأطفال والرابط هو https://emis.gov.eg/





خطوات التقديم للصف الأول الإبتدائى 2023-2024

‏ووفرت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الخطوات أمام المواطنين من أجل التسجيل عبر الموقع والتي يتمثل في الاتي:

- تسجيل الدخول على الرابط الإلكترونى لبوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على هذا الرابطhttps://emis.gov.eg/

-الضغط على الزر الخاص بكلمة "دخول".

-القيام بتسجيل البيانات فى الخانات المخصصة للرقم القومى لولى الأمر بالأرقام المدونة على بطاقة الرقم القومى له.

-إنشاء حساب جديد في حالة عدم امتلاك ولي الأمر حسابا على موقع مركز معلومات الوزارة.

- كتابة جميع البيانات المطلوبة (اسم التلميذ – اسم الأم – العنوان –اسم المدرسة المراد التقديم بها).

-كتابة الرقم السري لـ تقديم الصف الأول الابتدائي.

- على ولي أمر التلميذ متابعة نتيجة القبول المبدئي بعد تسجيل تقديم الصف الأول الابتدائي إلكترونيا أو لمرحلة رياض الأطفال.

-بعد ظهور النتيجة من خلال رسالة على رقم المحمول المسجل يتوجه ولي الأمر للمدرسة لتقديم الأوراق المطلوبة في تقديم الصف الأول الابتدائي أو مرحلة رياض الأطفال.

-يسلم ولي الأمر الأوراق المطلوبة للمدرسة.