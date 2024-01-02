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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتائج تقديم رياض الأطفال 2024 ورابط الاستعلام عنها

رياض الأطفال
رياض الأطفال

أعلنت محافظة القاهرة نتائج تقديم رياض الأطفال 2024 المرحلة الرابعة، والتي تم إعلانها يوم الأحد الماضي الموافق 31 ديسمبر وتوفرها بوابة خدمات التعليم الأساسي التابعة لمحافظة القاهرة. 

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي نتائج تقديم رياض الأطفال 2024 ورابط الاستعلام عنها.

 نتائج تقديم رياض الأطفال 2024 

يستطيع أولياء الأمور الراغبون في الاستعلام عن نتائج تقديم رياض الأطفال 2024 الاستعلام عنها من خلال دخول بوابة التعليم الأساسي، أو الضغط مباشرة على الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten

اختيار تنسيق رياض الأطفال 2024.

إدخال الرقم القومي للطفل الموجود في شهادة الميلاد في الحقل المخصص.

الضغط على كلمة بحث.

وبعد الضغط على كلمة بحث، ستظهر تفاصيل نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 والمدرسة المرشحة للطفل المتقدم، ويمكن متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط، ولا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم.

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الأوراق المطلوبة لدخول رياض الأطفال 

بعد الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال 2024، وفي حالة ظهور النتيجة بقبول الطفل في المدرسة، يجب على ولي الأمر دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد المصري  في غضون 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024، وإلا سيتم إلغاء القبول نهائيًا.

ومنعت وزارة التربية والتعليم المدارس من قبول أي معونات ونبهت على أولياء الأمور دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول منها الطفل، ولا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط، كما لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة قد أعلنت نتيجة رياض الأطفال 2024 في بث مباشر على موقعها الالكتروني يوم الأحد الماضي الموافق 31 ديسمبر 2023. 

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تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 والشروط اللازمة

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