الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد 2024 عبر موقع الشركة

عداد الغاز
عداد الغاز

وفرت شركة بتروتريد تسجيل قراءه عداد الغاز لكي يتمكن أصحاب عدادات الغاز القديمة من تسجيل قراءه عداد الغاز لحساب فاتورة الغاز والتي يتم سدادها بداية كل شهر ميلادي عقب الاستهلاك الشهري، وتعرض الدستور في التقريرالتالي تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد 2024 عبر موقع الشركة.

تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد 2024

يمكن تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد 2024 من خلال موقع بتروتريد بالضغط على الرابط التالي: https://petrotrade.com.eg

انقر على أيقونة "خدمات الشركة"، انقر على "إدخال قراءة الغاز".

أدخل البيانات المطلوبة، وهي «اسم صاحب العداد - الرقم القومي - رقم العداد - قراءة العداد - انقر على زر "إرسال".».

ويمكن  تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد 2024  من خلال تطبيق الهاتف المحمول

حمل تطبيق بتروتريد على هاتفك المحمول، افتح التطبيق، اضغط على أيقونة "تسجيل قراءة العداد"، أدخل البيانات المطلوبة، وهي «اسم صاحب العداد - الرقم القومي - رقم العداد - قراءة العداد - اضغط على زر "إرسال".».

 ويمكن تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد 2024  من خلال خدمة العملاء على رقم  19088.

ويبدأ موعد تسجيل قراءة العداد من اليوم الأول من كل شهر، وينتهي في اليوم السابع والعشرين من نفس الشهر. وفي حالة عدم تسجيل القراءة خلال هذه الفترة، يتم تقدير القراءة بناءً على القراءة السابقة.

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رابط سداد فاتورة الغاز الكترونيًا 

يمكن سداد  فاتورة الغاز الكترونيًا  بعد قراءه الغاز عبر موقع شركة بتروتريد بالفيزا  من الرابط السابق التابع لها العميل من خلال الدخول على خدمة دفع فاتورة الغاز بالفيزا وإدخال رقم الحساب، انقر علي الدفع بالفيزا وسيتم استلام وصل نصي بالرسائل من البنك بالدفع وظهور نتيجة البحث علي الهاتف، يمكن دفع فاتورة الغاز عبر المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول المتواجدة في مصر.

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