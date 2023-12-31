موعد إصدار فاتورة التليفون الارضي الجديد يناير 2024 وأخر موعد لسدادها

مع آخر يوم في عام 2023، يتساءل كثير من الناس وأصحاب المال والأعمال على محركات بحث "جوجل" عن موعد اصدار فاتورة التليفون الارضي الجديدة لشهر يناير 2024، وكيفية سدادها وأخر موعد لدفع الفاتورة.

فاتورة التليفون الأرضي 2024

وخلال الساعات القليلة الماضية زادت انشغال الناس لمعرفة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات.

موعد اصدار فاتورة الارضي الجديدة

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات في إصدار فاتورة التليفون الجديدة لشهر يناير يوم الاثنين 14 يناير المقبل، وتقوم الشركة باصدار الفاتورة عن لربع الاخير لعام 2023 (اكتوبر- نوفمبر – ديسمبر) علي ان تتيح الشركة تحصيلها لمدة شهر بدون غرامة تاخير حتي منتصف فبراير وبعدها تقوم بتحميل العميل 10 جنيهات غرامة مع تحويل الخط الي الاستقبال فقط تنتهي منصف مارس لتقوم الشركة بقطع الخدمة عن العميل لحين سداد الفاتورة.

ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي

قامت الشركة بقطع الحرارة عن العميل الذي لم يسدد فاتورة شهر اكتوبر 2023، والتي كان آخر موعد للسداد يوم 15 ديسمبر الجاري ويمكن لمن تاخر عن الدفع القيام بدفعها في اي وقت مع إضافة غرامة التاخير.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون we

يمكن للعميل القيام بالاستعلام عن الفاتورة عبر اتباع خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون عبر موقع شركة المصرية للاتصلات we التالية:

قم بزيارة موقع المصرية للاتصالات على الرابط التالي هنا. قم بملء البيانات المطلوبة مثل اسم العميل، كود المحافظة متبوعا رقم التليفون الأرضي، البريد الإلكتروني. اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

عدد مشتركي الهاتف الثابت

يبلغ عدد المشتركين بالهاتف الثابت نحو 12.5 مليون عميل تم تحويل نصفهم للعمل بنظام الشحن المسبق مع بداية كل شهر وتخطط الشركة لتحويل معظم المشتركين إلي هذا النظام خلال الفترة المقبلة في كافة محافظات الجمهورية، وذلك لتسهيل إجراءات الدفع والخدمات المرتبطة بها.

طرق دفع فاتورة التليفون الارضي لشهر اكتوبر 2023

- الموقع الإلكتروني للمصرية للاتصالات.

- جميع فروع WE.

- أحد منافذ الدفع الإلكتروني (فورى، سداد، مصاري، خدماتي، بي، ممكن)

- تطبيق My WE.

- مكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

وقالت الشركة المصرية للاتصالات إنه تم تحويل 40% من عملاء التليفون الأرضي إلى نظام الدفع المسبق، وذلك في إطار حرص الشركة على تحسين تجربة العملاء من خلال تمكينهم من التحكم بشكل أكبر في استهلاكهم وكذلك منحهم المزيد من الخيارات والعروض التي ستتاح لعملاء التليفون الأرضي بعد إضافة الخدمات إلى تطبيق My WE.