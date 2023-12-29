خطوة بخطوة.. تعرف عن كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه وطرق الدفع

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه، ومعرفة الأماكن وطرق السداد التي يمكنهم الدفع عن طريقها، والميعاد المحدد، لفعل ذلك، ولذلك أعلنت الشركة المصرية القابضة للمياه والصرف الصحي عن جميع التفاصيل المتعلقة بدفع فواتير المياه للمنازل والمحلات التجارية.

الاستعلام عن فاتورة المياه

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه وطرق الدفع وأماكن السداد.

الاستعلام عن فاتورة المياه



والجدير بالذكر أن خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد إلكترونيا، خدمة أتاحتها الشركة المصرية القابضة للمياه والصرف الصحي، في إطار التطور والتحول الرقمي والتكنولوجي وميكنة الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين ، والتسهيل على عملاء الشركة، وتقديم الخدمة سريعا دون الحاجة لتكدس المواطنين في الطوابير لسداد الفواتير المستحقة عليهم داخل مقرات الشركة في مختلف أنحاء الجمهورية.



الاستعلام عن فاتورة المياه:

ويسعى العديد من المواطنين عن الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب، لمعرفة قيمة الفاتورة الشهرية، وسدادها.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه

الخطوة الاولى يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب عبر الرابط.

الخطوة الثانية يتم الدخول على رابط احسب فاتورتك بنفسك عن طريق موقع الشركة المصرية القابضة للمياه والصرف الصحي.

الخطوة الثالثة يتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح والتأكد من صحتها.

الخطوة الرابعة يتم إدخال قراءة العداد الحالية.

الخطوة الخامسة يتم إدخال قراءة العداد السابقة.

الخطوة السادسة يتم الضغط على خانة عرض الفاتورة من خلال الرابط.

الخطوة السابعة يتم ظهور القيمة الواضحة للفاتورة الشهرية، بالنسبة لكمية المياه المستهلكة، ونوع الشريحة، وسعر المتر، وأخيرا يتم عرض إجمالي الاستهلاك المستحق الذي يجب على المواطن دفعه.

الاستعلام عن فاتورة المياه:

وفي طريقة أخرى أيضا الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد عبر التطبيق الإلكتروني 125 الذي اتاحته الشركة المصرية القابضة للمياه والصرف الصحي وهو تطبيق يتم إنزاله على التليفونات المحمولة وهو متوفر حاليا على منصة جوجل بلاي، أو أبل ستور وهو تطبيق يسهل التعامل معه بشكل كبير في عملية تشغيله وايضا يسهل تحديثه في أي وقت، حيث يتم تسجيل الدخول على التطبيق 125، ثم تحديد المحافظة التابع لها، ثم كتابة رقم العداد، والقيام بالضغط على زر الاستعلام.

أماكن سداد فاتورة المياه

ويوجد عدة أماكن لدفع فاتورة المياه، التي من بينها “البريد المصري، خدمة فودافون كاش، خدمة Bee، خدمة أمان، خدمة سداد، خدمة ممكن، خدمة خدماتي، خدمة فوري، خدمة مصاري، ماكينات ATM للبنك الأهلي والتجاري الدولي”.

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