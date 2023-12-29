الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

يبحث العديد من المواطنين عن كارت الخدمات المتكاملة وما هي خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وذلك من عدد من المواطنين من ذوي الإعاقة وهم المتقدمين للحصول على مميزات الكارتمنها الإعفاء من الضرائب والحصول علي السكن من الحكومة من وزارة الإسكان وكذلك الحصول علي السيارات والحصول علي الاجهزة التعويضية الخاصة بهم.

ماهي خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي؟

فقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بطرح تفاصيل خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وذلك عبر موقعها الإلكتروني علي بوابة الوزارة، وذلك في محاولة من الحكومة التسير علي المواطنين كارت الخدمات المتكاملة.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي هي كالتالي:

يدخل المواطن على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

يقوم المواطن صاحب الخدمة الضغط على كارت الخدمات المتكاملة.

يبدء المواطن بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالمتقدم على بطاقة الخدمات المتكاملة.

يقوم باختيار على زر "بحث".

تظهر مباشرة نتيجة كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

ما هو موعد استكمال أوراق كارت الخدمات المتكاملة

يمكن للمواطن المتقدم للخدمة بحجز موعد وذلك لاستكمال أوراق الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة باتباع الخطوات الآتية:

يدخل طالب الخدمة على رابط استكمال أوراق كارت الخدمات المتكاملة.

يقوم كتابة الرقم القومي كاملًا.

يقوم بإدخال الاسم رباعي.

يختار النوع سواء ذكر أو أنثى.

يقوم بكتابة الحالة الاجتماعية.

يدخل محافظة السكن.

يكتب مدينة السكن.

يقوم بإدخال العنوان بالتفصيل.

يتم اختيار الوظيفة.

يقوم بكتابة رقم التليفون.

يحدد نوع الإعاقة.

يكتب مكان الكشف.

يحدد التاريخ.

يدخل الساعة.

يقوم بالضغط على زر "حفظ البيانات".

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

وقامت وزارة التضامن بتحديد نتيجة كارت الخدمات المتكاملة في مدة تتراوح من 7 إلى 14 يومًا تقريبًا.

بعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، يتم الربط بين وزارتي التضامن والصحة لمعرفة نسبة الإعاقة ودرجة قبولها ضمن كارت الخدمات المتكاملة. وإذا ثبت أحقية المواطن في الحصول على هذه البطاقة المدعمة، ترسلها وزارة التضامن الاجتماعي إلى عناوين منازل المواطنين المقبولين.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

ويحصل صاحب كارت الخدمات المتكاملة من ذوي الإعاقة بالحصول علي العديد من المزايا، وذلك بهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتوفير الدعم لهم، ومن أهم مزايا كارت الخدمات المتكاملة:

الجمع بين معاشين: تسمح البطاقة لذوي الإعاقة بالجمع بين معاشين، وذلك في حالة كان أحدهما معاشًا حكوميًا والآخر معاشًا خاصًا.

التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين: تلزم الجهات الحكومية بالتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين لديها من ذوي الإعاقة

الكشف المجاني في المستشفيات: يحق لحاملي البطاقة الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية والخاصة.

الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات: يُعفى ذوو الإعاقة من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات التي تستخدمها في التنقل، الإعفاء من الضرائب: يُعفى ذوو الإعاقة من الضرائب على دخلهم الشخصي.